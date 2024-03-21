https://sputniknews.com.tr/20240321/kur-korumali-mevduatta-sinirli-dusus-1081925846.html

Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş

Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş

Sputnik Türkiye

Kur korumalı mevduatlar hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta 8,11 milyar lira oldu. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T19:42+0300

2024-03-21T19:42+0300

2024-03-21T19:42+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

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Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 8,11 milyar TL ile sınırlı bir düşüş kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'n (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi. NTV'de yer alan habere göre böylece KKM'de eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/kur-korumali-mevduat-ve-diger-mevduat-hesaplarinda-vergilere-yeni-duzenleme-1079121833.html

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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat