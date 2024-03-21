https://sputniknews.com.tr/20240321/kur-korumali-mevduatta-sinirli-dusus-1081925846.html
Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş
Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş
Sputnik Türkiye
Kur korumalı mevduatlar hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta 8,11 milyar lira oldu. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T19:42+0300
2024-03-21T19:42+0300
2024-03-21T19:42+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074551971_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf6e85561edf57337f12a999b4f88f21.jpg
Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 8,11 milyar TL ile sınırlı bir düşüş kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'n (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi. NTV'de yer alan habere göre böylece KKM'de eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/kur-korumali-mevduat-ve-diger-mevduat-hesaplarinda-vergilere-yeni-duzenleme-1079121833.html
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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş
Kur korumalı mevduatlar hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta 8,11 milyar lira oldu.
Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 8,11 milyar TL ile sınırlı bir düşüş kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'n (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.
NTV'de yer alan habere göre böylece KKM'de eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.