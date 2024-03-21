Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu ilgi odağı oldu
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Ankara’nın kuğuları, kazları ve ördekleriyle bilinen Kuğulupark, yeni misafirlerine ev sahipliği yapmaya başladı.
Ankara'nın simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Siyah bir kuğu, yavru kuğulara bakarken görüntülendi.
© AA / Erçin Ertürk8 Mart tarihinde dünyaya gelen yavrular park sakinleri arasındaki yerlerini aldı.
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© AA / Erçin Ertürk
8 Mart tarihinde dünyaya gelen yavrular park sakinleri arasındaki yerlerini aldı.
© AA / Erçin ErtürkGörevlilerce ziyaretçilere, yavruların sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.
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© AA / Erçin Ertürk
Görevlilerce ziyaretçilere, yavruların sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.
© AA / Erçin ErtürkAnkara'nın simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Siyah bir kuğu, yavru kuğulara bakarken görüntülendi.
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© AA / Erçin Ertürk
Ankara'nın simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Siyah bir kuğu, yavru kuğulara bakarken görüntülendi.
© AA / Erçin ErtürkAnkara'nın simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Siyah bir kuğu, yavru kuğulara bakarken görüntülendi.
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© AA / Erçin Ertürk
Ankara'nın simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Siyah bir kuğu, yavru kuğulara bakarken görüntülendi.
© AA / Erçin ErtürkAnkara'nın simge parkında dünyaya gelen 5 siyah yavru kuğu ilgi odağı oldu.
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© AA / Erçin Ertürk
Ankara'nın simge parkında dünyaya gelen 5 siyah yavru kuğu ilgi odağı oldu.