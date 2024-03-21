https://sputniknews.com.tr/20240321/hamza-dag-izmirli-minibusculere-seslendi-gelin-izmiri-birlikte-liderlige-tasiyalim-1081914448.html

Hamza Dağ, İzmirli minibüsçülere seslendi: 'Gelin İzmir'i birlikte liderliğe taşıyalım'

Hamza Dağ, İzmirli minibüsçülere seslendi: 'Gelin İzmir'i birlikte liderliğe taşıyalım'

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli minibüsçüler ile bir araya gelerek destek istedi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T14:36+0300

2024-03-21T14:36+0300

2024-03-21T14:36+0300

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Minibüsçülerin taleplerini dinleyen ve projelerinden bahseden Dağ, “Gelin İzmir'i birlikte liderliğe taşıyalım, gelin koştuğumuz yolları birlikte güzelleştirelim, gelin İzmir'in direksiyonunu bize emanet edin” dedi.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek burada bir konuşma yaptı. Dağ konuşmasında, “Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz dönemde minibüsçüye ve taksiciye ayrı bir alan gibi değil, şehir içindeki ulaşımımızda birer partnerimiz, birer birlikte çalıştığımız kişiler olarak bakacağız. Ulaştırma Daire Başkanlığı veya başka kurullar vasıtasıyla bırakın bürokrasi çıkartmayı, biz daha kolay bir şekilde işlerinizin çözülmesini hep birlikte sağlayacağız” cümlelerini kaydetti.'İnşallah bu şehirde bozuk yol kalmayacak'11 başlıktan oluşan geniş kapsamlı projeleri hayata geçireceğini ifade eden Dağ, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:'Rotamızı birlikte oluşturalım'Minibüs esnafından destek isteyen Dağ ve bu yürüyüşün esasen İzmir'e hizmet maratonunun ısınma turları olduğu aktaran Dağ, 1 Nisan sabahı işaret fişeği ateşleneceğini ve bitiş çizgisi belli olmayan bir bayrak yarışına başlayacaklarını dile getirdi.Minibüsçü esnafına, "Bayrağı bu kardeşinize teslim ettiğinizde, vazifemin sonuna kadar İzmir'i lider şehir yapmaya gayret edeceğim" diyen Dağ, esnafın desteğini isteyerek onlara söz verdi.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı konuşmasında, "Bu koşuda sizin önerilerinize, taleplerinize daima kulak vereceğim. Sizden güzel bir destek almamız lazım. Gelin İzmir'i birlikte liderliğe taşıyalım, gelin koştuğumuz yolları birlikte güzelleştirelim, gelin İzmir'in direksiyonunu bize emanet edin, rotamızı birlikte oluşturalım. Gelin eşsiz İzmir'i daha eşsiz yarınlara birlikte ulaştıralım" ifadelerine yer verdi.

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