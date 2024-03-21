https://sputniknews.com.tr/20240321/ekrem-imamoglu-ibbnin-bizden-once-donusturdugu-bina-sayisi-sifir-1081911539.html

Ekrem İmamoğlu: İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı sıfır

Ekrem İmamoğlu: İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı sıfır

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina olmadığını söyledi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T13:39+0300

2024-03-21T13:39+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

bina

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un "Gündemimizde yok" dediği Kanal İstanbul'a ilişkin "İl Başkanı onu yalanlıyor, bakanlık yalanlıyor. Cumhurbaşkanı zaten umursamıyor" dedi.İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, ’Girişim ve Sürdürülebilirliğin Merkezi İstanbul’ Tematik Sunumu'nda konuştu."Kanal İstanbul bir emlak projesidir" diyen İmamoğlu, "İnsanlarımız şiddetle reddediyor. Bunun altından İstanbul da Türkiye de kalkamaz" yorumunda bulundu.Ekrem İmamoğlu ayrıca İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina bulunmadığını söyledi.İmamoğlu, kentin teknoloji yatırımlarında gençleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

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ekrem imamoğlu, bina