https://sputniknews.com.tr/20240321/ekrem-imamoglu-ibbnin-bizden-once-donusturdugu-bina-sayisi-sifir-1081911539.html
Ekrem İmamoğlu: İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı sıfır
Ekrem İmamoğlu: İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı sıfır
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina olmadığını söyledi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T13:39+0300
2024-03-21T13:39+0300
2024-03-21T13:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un "Gündemimizde yok" dediği Kanal İstanbul'a ilişkin "İl Başkanı onu yalanlıyor, bakanlık yalanlıyor. Cumhurbaşkanı zaten umursamıyor" dedi.İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, ’Girişim ve Sürdürülebilirliğin Merkezi İstanbul’ Tematik Sunumu'nda konuştu."Kanal İstanbul bir emlak projesidir" diyen İmamoğlu, "İnsanlarımız şiddetle reddediyor. Bunun altından İstanbul da Türkiye de kalkamaz" yorumunda bulundu.Ekrem İmamoğlu ayrıca İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina bulunmadığını söyledi.İmamoğlu, kentin teknoloji yatırımlarında gençleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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Ekrem İmamoğlu: İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı sıfır
13:39 21.03.2024 (güncellendi: 13:47 21.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina olmadığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un "Gündemimizde yok" dediği Kanal İstanbul'a ilişkin "İl Başkanı onu yalanlıyor, bakanlık yalanlıyor. Cumhurbaşkanı zaten umursamıyor" dedi.
İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, ’Girişim ve Sürdürülebilirliğin Merkezi İstanbul’ Tematik Sunumu'nda konuştu.
"Kanal İstanbul bir emlak projesidir" diyen İmamoğlu, "İnsanlarımız şiddetle reddediyor. Bunun altından İstanbul da Türkiye de kalkamaz" yorumunda bulundu.
Ekrem İmamoğlu ayrıca İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina bulunmadığını söyledi.
İmamoğlu, kentin teknoloji yatırımlarında gençleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.
İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bize kentsel dönüşüm konusunda ders vermeye çalışanlar, 25 yılın hesabını vermek durumundalar. İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı 0. Diğer taraftan adama, kişiye milyarlarca dolarlık rant var. Rakibimize soruyorlar. İstanbul depreme hazır mı? diye. Hayır, diyor. Esas sorumlu nafile geçirilen 2002-2004 sonrası İstanbul'un süreci.