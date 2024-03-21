https://sputniknews.com.tr/20240321/diyarbakirda-nevruz-kutlamasi-166-gozalti-1081925948.html

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: 166 gözaltı

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: 166 gözaltı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken kutlamaların ardından 166 kişi gözaltına alındı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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gözaltı

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Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da gerçekleşti. Bağlar İlçesinde bulunan Newroz Parkı’ndaki kutlamalarda 7 bin polis görev alırken, alanın etrafı 10 km bariyerlerle çevrildi. Alana altı ayrı arama noktasından yapılan aramanın ardından alana giriş yapan vatandaşlar kutlama için toplanmaya başladı. Yağışlı havaya rağmen on binlerce kişinin toplandığı kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.166 kişi gözaltına alındıKutlamalar öncesi alana gelişlerde ve kutlamalar sırasında 166 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Leyla Zana: Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğizKutlamalara DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra 8 yıl aradan sonra açıklamalarda bulunan Leyla Zana da katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Kürtçe konuşan Zana, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere dikkat çekerek “Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı, ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP. Artık hayır diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız" dedi.‘Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?’Konuşmasını Türkçe sürdüren Zana, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın, 1993'teki barış ve çözüme yönelik önemli çaba harcadığını iddia ederek, "Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?" şeklinde soru yöneltti. Zana, "Barış berekettir, barış sevmektir” şeklinde konuştu.Bakırhan: Ankara’da yine kirli hesaplar yapılıyorKutlamalarda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ankara’da yine kirli hesaplar yapılıyor. JİTEM ittifakıyla, Kurt ittifakıyla birlikte, Kürt karşıtı bir ittifakla birlikte kirli hesaplar yapılıyor. Ankara’da kirli hesap yapanlara diyoruz ki, hesap sarayda ise terazi Amed’tedir, Amed Newrozu'ndadır. Savaş Ankara’da ise barış Amed’tedir, Amed Newrozu’ndadır. Yanlış hesap yapanlara diyoruz ki yanlış hesaplarınız Amed Newrozu’ndan geri döner. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesabın bu ülkeye bu ülkede yaşayan ezilenlere yoksullara emekçilere hiçbir yararı yoktur" dedi.Bakırhan’dan hükümete çağrıBakırhan Kürt sorununa çözüm için şu çağrıyı yaptı: Kutlamalar sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20240317/istanbulda-nevruz-kutlamasi-75-kisi-gozaltina-alindi-1081779134.html

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Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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nevruz, diyarbakır, gözaltı, kutlama