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Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: 166 gözaltı
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: 166 gözaltı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken kutlamaların ardından 166 kişi gözaltına alındı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da gerçekleşti. Bağlar İlçesinde bulunan Newroz Parkı’ndaki kutlamalarda 7 bin polis görev alırken, alanın etrafı 10 km bariyerlerle çevrildi. Alana altı ayrı arama noktasından yapılan aramanın ardından alana giriş yapan vatandaşlar kutlama için toplanmaya başladı. Yağışlı havaya rağmen on binlerce kişinin toplandığı kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.166 kişi gözaltına alındıKutlamalar öncesi alana gelişlerde ve kutlamalar sırasında 166 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Leyla Zana: Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğizKutlamalara DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra 8 yıl aradan sonra açıklamalarda bulunan Leyla Zana da katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Kürtçe konuşan Zana, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere dikkat çekerek “Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı, ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP. Artık hayır diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız" dedi.‘Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?’Konuşmasını Türkçe sürdüren Zana, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın, 1993'teki barış ve çözüme yönelik önemli çaba harcadığını iddia ederek, "Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?" şeklinde soru yöneltti. Zana, "Barış berekettir, barış sevmektir” şeklinde konuştu.Bakırhan: Ankara’da yine kirli hesaplar yapılıyorKutlamalarda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ankara’da yine kirli hesaplar yapılıyor. JİTEM ittifakıyla, Kurt ittifakıyla birlikte, Kürt karşıtı bir ittifakla birlikte kirli hesaplar yapılıyor. Ankara’da kirli hesap yapanlara diyoruz ki, hesap sarayda ise terazi Amed’tedir, Amed Newrozu'ndadır. Savaş Ankara’da ise barış Amed’tedir, Amed Newrozu’ndadır. Yanlış hesap yapanlara diyoruz ki yanlış hesaplarınız Amed Newrozu’ndan geri döner. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesabın bu ülkeye bu ülkede yaşayan ezilenlere yoksullara emekçilere hiçbir yararı yoktur" dedi.Bakırhan’dan hükümete çağrıBakırhan Kürt sorununa çözüm için şu çağrıyı yaptı: Kutlamalar sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
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nevruz, diyarbakır, gözaltı, kutlama
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Diyarbakır’da Nevruz kutlaması: 166 gözaltı

20:09 21.03.2024 (güncellendi: 20:31 21.03.2024)
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
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Diyarbakır’da on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken kutlamaların ardından 166 kişi gözaltına alındı.
Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da gerçekleşti. Bağlar İlçesinde bulunan Newroz Parkı’ndaki kutlamalarda 7 bin polis görev alırken, alanın etrafı 10 km bariyerlerle çevrildi. Alana altı ayrı arama noktasından yapılan aramanın ardından alana giriş yapan vatandaşlar kutlama için toplanmaya başladı. Yağışlı havaya rağmen on binlerce kişinin toplandığı kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.

166 kişi gözaltına alındı

Kutlamalar öncesi alana gelişlerde ve kutlamalar sırasında 166 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması - Sputnik Türkiye
1/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
© Sertac KayarDiyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması - Sputnik Türkiye
2/5
© Sertac Kayar
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması - Sputnik Türkiye
3/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması - Sputnik Türkiye
4/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması - Sputnik Türkiye
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Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
1/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
2/5
© Sertac Kayar
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
3/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
4/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması
5/5
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması

Leyla Zana: Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz

Kutlamalara DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra 8 yıl aradan sonra açıklamalarda bulunan Leyla Zana da katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Kürtçe konuşan Zana, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere dikkat çekerek “Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı, ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP. Artık hayır diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız" dedi.

‘Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?’

Konuşmasını Türkçe sürdüren Zana, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın, 1993'teki barış ve çözüme yönelik önemli çaba harcadığını iddia ederek, "Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?" şeklinde soru yöneltti. Zana, "Barış berekettir, barış sevmektir” şeklinde konuştu.

Bakırhan: Ankara’da yine kirli hesaplar yapılıyor

Kutlamalarda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ankara’da yine kirli hesaplar yapılıyor. JİTEM ittifakıyla, Kurt ittifakıyla birlikte, Kürt karşıtı bir ittifakla birlikte kirli hesaplar yapılıyor. Ankara’da kirli hesap yapanlara diyoruz ki, hesap sarayda ise terazi Amed’tedir, Amed Newrozu'ndadır. Savaş Ankara’da ise barış Amed’tedir, Amed Newrozu’ndadır. Yanlış hesap yapanlara diyoruz ki yanlış hesaplarınız Amed Newrozu’ndan geri döner. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesabın bu ülkeye bu ülkede yaşayan ezilenlere yoksullara emekçilere hiçbir yararı yoktur" dedi.

Bakırhan’dan hükümete çağrı

Bakırhan Kürt sorununa çözüm için şu çağrıyı yaptı:
“Birinci çağrımız devlete, iktidaradır. Savaş statüsüzlük, cezaevlerine koyarak bu halkı yolundan çeviremezsiniz. İşte meydan, işte halkın ortaya koyduğu irade. Onun için bir an önce savaş yerine Türk ve Kürt ittifakını demokratik bir şekilde güncellemeye davet ediyoruz. Türkiye’nin önünde iki yol var ya bunların söylediği gibi savaş, çatışma ya da demokratik, barışçıl bir yöntem. Onun için toplumsal kesimleri bu savaş çığırtkanlığı karşısında doğru olan barış ve demokrasi mücadelesini büyütmeye, yürütmeye çağırıyoruz. En başta mecliste dediğiniz, 'bilinmeyen dil, teröristan' kavramlarından vazgeçeceksiniz. 'Bilinmeyen dil' dedikleri 13 bin yıldır bu topraklar üzerinde konuştuğumuz Kürtçedir. 'Teröristan' dedikleri yer dört parçaya ayrılan Kurdistan’dır. Ezilenlere, muhalefete seslenmek istiyorum; Kürt meselesinde cesur olalım. Doğruları dile getirelim. İktidarın baskıcı, yok sayan tutumunun yanında hizalanmaktan ziyade biz muhalefet Kürt meselesini demokrasi, özgürlük meselesini daha fazla sahiplenerek büyütelim.”
Kutlamalar sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti, ateş yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
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İstanbul'da nevruz kutlaması: 75 gözaltı
17 Mart, 22:30

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