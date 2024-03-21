https://sputniknews.com.tr/20240321/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026-yilinda-tek-haneli-enflasyona-yeniden-ulasacagiz-1081928931.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız

Sputnik Türkiye

Bursa'da iş dünyasıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye öncelik verdiklerini belirterek, 2026 yılında tek haneli... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T20:54+0300

2024-03-21T20:54+0300

2024-03-21T20:59+0300

türkiye

cevdet yılmaz

enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Bursa İş Dünyası Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gerek ülke düzeyinde, gerekse illerde politikaları şekillendirirken ve uygularken ortak akılla hareket ettiklerini söyledi.Pandemi ve sonrasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dünya büyümesi ve ticaretinin tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini belirten Yılmaz, geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 3 büyüdüğünü kaydetti.Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dünyadaki olumsuz konjonktüre ve deprem felaketine rağmen geçen yılı yüzde 4,5 büyümeyle kapattığını dile getirerek, Türkiye'nin trilyon dolarlık ekonomiler ligine girdiğini anlattı.Tüketimi daha ılımlı hale getirmek, yatırımı ve ihracatı da daha güçlendirerek ülkenin büyümesini sağlıklı şekilde geliştirmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "2024 yılında iç ve dış talebin dengelendiği büyüme kompozisyonunun sürdürülmesiyle istihdamın ve özel kesim yatırımlarının artmasını, hizmet sektörü ve sanayi sektörünün ekonomik büyümemize katkı vermeye devam etmesini öngörüyoruz. Fiyat istikrarı çok önemli. Enflasyonla mücadele bu dönem temel önceliğimiz. Büyümemizi belli bir makul bir düzeyde sürdürürken enflasyonu da düşürmeyi hedefliyoruz. Çeşitli dengeleri, eş zamanlı olarak gözetmek durumundayız" ifadesini kullandı.'Kalıcı refah artışı da sürdürülebilir büyüme de fiyat istikrarıyla ilişkilidir'Yılmaz, enflasyonda giderek aylık bazda ivme kaybı yaşandığını anlatarak, "Yıllık hedeflerimizi gerçekleştirmeye dönük olarak kurumlarımız üzerine düşeni gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bir taraftan dediğim gibi büyümemizi, istihdamımızı devam ettirirken bir yandan da enflasyonu düşürmek istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. Kalıcı refah artışı da sürdürülebilir büyüme de fiyat istikrarıyla ilişkilidir" diye konuştu.Enflasyonla mücadeleye öncelik verdiklerinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:'Nitelikli yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz'Yılmaz, şubat ayıyla birlikte 12 aylık cari açığın 32-33 milyar dolara gerileyeceğini öngördüklerini ifade ederek, Türk ekonomisinin ihracatta da çok iyi performans sergilediğinin altını çizdi.İstihdam oranının yüzde 49 seviyesine ulaştığını anlatan Yılmaz, "Bu da Türkiye için tarihi bir seviye. İlk defa bu kadar yüksek seviyede iş gücünün istihdam edildiği bir dönem yaşıyoruz. Burada da kadın istihdamın artışın önemli bir rol oynadığını ifade etmek isterim. Toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin seviyesine yükseldi" dedi.Yılmaz, Türkiye'nin yerel seçime gittiğini belirterek, "Yerel seçime gidiyoruz, genel seçim yapmıyoruz. Genel seçimlerde meclis belirlenir, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar tabii ki genel seçimlerden etkilenir. Bu çok tabii bir şey ama yerel seçimler ulusal politikalarla ilgili seçimler değil. Halkımızın mahalli, müşterek hizmetleriyle ilgili seçimler. Yerel seçimlerden makro politikaların değişeceğine dair söylemler tamamen spekülatiftir. Bizim politikalarımız belli, geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerden sonra sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü sahiplenmesinde, iradesiyle hepimizin ortak emeğiyle, çalışmasıyla, orta vadeli programımızı ilan ettik ve bunu da kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini anlatan Yılmaz, yeni para politikalarına ilişkin de iş insanlarına bilgi verdi.Özellikle yatırımcılara ve ihracatçılara daha düşük maliyetli kredi oluşturmak için adımlar attıklarını ifade ederek, "Bütçedeki deprem yükünden dolayı mali alanımız kısıtlı ama mali alanımız genişledikçe iş dünyamızın yanındayız. Özellikle nitelikli yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Seçici finansman mekanizmalarıyla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Yılmaz, yapısal reform yapan ülkenin geleceğe daha güvenle bakacağını vurgulayarak, "Dolayısıyla sadece bu reformların somut etkileri değil, beklenti kanalıyla yapacağı etkilerle de ekonomimize güç katacağına ve özellikle bu yılın ortalarından itibaren gelişmekte olan ülkelere dönük artmasını beklediğimiz sermaye hareketliliğinde de Türkiye'nin daha fazla pay almasına destek olacak diye inanıyoruz" dedi.''Bursa'ya merkezi idare olarak ulaştırma başta olmak üzere birçok alana yatırım yapıyoruz'Bursa'nın sanayinin öncü kentlerinden olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Yılmaz, Bursa'ya yapılan kara yolu yatırımlarını anlatarak, Bursa'yı Ankara ve İstanbul'a 2 saat 15 dakikada bağlayacak Yüksek Hızlı Tren projesi çalışmalarına bu yıl için 13 milyar lira ödenek ayırdıklarını vurguladı.Bursa'nın kent için ulaşım projelerine de değinen Yılmaz, "2024 yılında toplam proje bedeli 7,3 milyar lira olan 4 adet müstakil sulama projemiz var. 5 adet 3,2 milyar lira değerinde gölet projemiz var" ifadesini kullandı.Yılmaz, yerel yönetimlerin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın KOBİ OSB projesini değerli bulduğunu ifade ederek, "Tam da benim 'ekonomik belediyecilik' dediğim bir çalışma. Merkezi idare, yerel yönetim ve iş dünyası iş birliğine de çok güzel bir örnek gerçekten. Bu projeyi yakından takip edeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240318/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonla-ilgili-tarih-verdi-gerileme-beklemiyoruz-1081821068.html

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cevdet yılmaz, enflasyon