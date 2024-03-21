https://sputniknews.com.tr/20240321/cumhurbaskani-erdogandan-dunya-down-sendromu-farkindalik-gunu-paylasimi-1081929401.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T21:28+0300

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2024-03-21T21:28+0300

türkiye

down sendromu

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20210321/cumhurbaskani-erdogandan-down-sendromu-gunu-mesaji-1044080563.html

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down sendromu, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan