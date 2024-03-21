https://sputniknews.com.tr/20240321/cumhurbaskani-erdogandan-dunya-down-sendromu-farkindalik-gunu-paylasimi-1081929401.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T21:28+0300
2024-03-21T21:28+0300
2024-03-21T21:28+0300
türkiye
down sendromu
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20210321/cumhurbaskani-erdogandan-down-sendromu-gunu-mesaji-1044080563.html
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down sendromu, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan
down sendromu, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı.