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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
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Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T09:14+0300
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Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-alarmina-gecildi-1081824153.html
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ankara kar,ankara hava durumu,ankara kar yağdı
ankara kar,ankara hava durumu,ankara kar yağdı

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

09:14 21.03.2024
© AA / Evrim AydınAnkara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA / Evrim Aydın
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Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.
Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmına geçildi
19 Mart, 08:38
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