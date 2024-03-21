https://sputniknews.com.tr/20240321/ankarada-kar-yagisi-etkili-oluyor-1081900628.html

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T09:14+0300

2024-03-21T09:14+0300

2024-03-21T09:14+0300

yaşam

ankara

kar

hava durumu

meteoroloji

sağanak

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Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240319/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-alarmina-gecildi-1081824153.html

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ankara kar,ankara hava durumu,ankara kar yağdı