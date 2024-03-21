https://sputniknews.com.tr/20240321/ankarada-kar-yagisi-etkili-oluyor-1081900628.html
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T09:14+0300
2024-03-21T09:14+0300
2024-03-21T09:14+0300
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meteoroloji
sağanak
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Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-alarmina-gecildi-1081824153.html
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ankara kar,ankara hava durumu,ankara kar yağdı
ankara kar,ankara hava durumu,ankara kar yağdı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.
Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.