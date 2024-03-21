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Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
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Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T10:25+0300
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türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi. Özkaya 9 oy ile başkan seçildi.Kadir Özkaya kimdir?1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.Can Atalay kararıGezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında gerilime neden olmuştu. 9 üye karara imza attı 5 üye muhalif kaldı AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya, üyeler Engin Yıldırım, Mehmet Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Selahaddin Menteş ve Yusuf Şevki Hakyemez, Can Atalay için ‘tahliye edilsin’ derken, diğer üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı,İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise Yargıtay'ı haklı bularak 'ihlal' kararına muhalif kaldı. Karar oturumuna üye Recai Akyel ise katılmadı.
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Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

10:25 21.03.2024 (güncellendi: 10:31 21.03.2024)
© AA / Mustafa Çiftçiaym
aym - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi. Özkaya 9 oy ile başkan seçildi.

Kadir Özkaya kimdir?

1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.
2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Can Atalay kararı

Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında gerilime neden olmuştu. 9 üye karara imza attı 5 üye muhalif kaldı AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya, üyeler Engin Yıldırım, Mehmet Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Selahaddin Menteş ve Yusuf Şevki Hakyemez, Can Atalay için ‘tahliye edilsin’ derken, diğer üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı,İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise Yargıtay'ı haklı bularak 'ihlal' kararına muhalif kaldı. Karar oturumuna üye Recai Akyel ise katılmadı.
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