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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240321/31-marta-sayili-gunler-kaldi-siyasi-partiler-son-kozlarini-oynamaya-hazirlaniyor-1081914739.html
31 Mart’a sayılı günler kaldı: Siyasi partiler son kozlarını oynamaya hazırlanıyor
31 Mart’a sayılı günler kaldı: Siyasi partiler son kozlarını oynamaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları ve siyasi partiler seçmeni ikna etmek için son kozlarını oynamaya hazırlanıyor. Son bir haftada... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T14:42+0300
2024-03-21T14:42+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
yüksek seçim kurulu (ysk)
ak parti
chp
mhp
iyi parti
dem parti
yeniden refah partisi
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kütüklerine göre 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağını açıkladı. Siyasi partiler ve belediye başkan adayları bu seçmenlerin oyunu alabilmek yaklaşık iki aydır çalışma yürütülüyor. Seçim maratonunda son haftaya girilirken adaylarda seçmeni ikna etmek için son kozlarını oynamaya hazırlanıyor.AK Parti İstanbul’da yoğunlaşacakSeçim kampanyasını “Yeniden İstanbul” sloganı ile başlayan AK Parti’de son hafta İstanbul’ ağırlık verilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre AK Parti Genel Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, bölge milletvekilleri, Bakanlar ve eski bakanlar mesailerini İstanbul’a yoğunlaştıracak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu düzenlenecek olan Ankara ve İstanbul mitingleri sonrasında İstanbul çalışmalarına ağırlık verecek. Erdoğan’ın İstanbul’da ilçe mitingleri ve halk ile buluşmalara da katılabileceği ifade ediliyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un da sahadaki çalışmalarını arttıracağı belirtiliyor.CHP büyükşehirlere ağırlık verecekSeçim stratejini gelen anket sonuçlarına göre şekillendiren CHP ise son bir haftada elinde bulundurduğu 11 Büyükşehir’de çalışmalarını yoğunlaştıracak. CHP yönetimin ilk sınavı anlamı taşıyan bu seçimde, kendi yönetimlerinde bulunan şehirlerin kaybedilme ihtimali bir başarısızlık olarak değerlendirilmesi söz konusu. Bu nedenle Özgür Özel başkanlığındaki yeni yönetim mevcut 11 Büyükşehir’i korurken yeni iller kazanmak için çalışma yapacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu hedefe ulaşmak için kurmaylar illere dağılarak son bir haftalık çalışmayı yürütecek. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları başta olmak üzere mevcut belediye başkanları da koltuklarını korumaya ilişkin çalışma yürütecek.İYİ Parti kazanma ihtimali yüksek illerde çalışacakBu seçime ittifak dışında kendi adaylarını açıklayarak giden İYİ Parti de anket sonuçlarına göre çalışmalarını şekillendirecek partiler arasında yer alacak. Tüm seçim bölgesinde aday çıkarsa da İYİ Parti gücünü anketlerde önce olduğu ya da kazanmaya çok yakın olduğu illerde yoğunlaştıracak. Parti kurmayları son haftada bu seçim bölgelerinde olacak.MHP kendi adaylarına yoğunlaşacakGenel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimde de AK Parti ile ittifak yapan MHP kendi adaylarının olduğu illerde çalışmalarına yoğunlaştıracak. 31 Mart seçimler için 2’si büyükşehir, 12 ilde ittifak çerçevesinde aday çıkaran MHP bu seçim bölgelerine ağırlık verecek. Özellikle MHP Mersin ve Manisa’da seçimleri kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak.DEM Parti kayyum belediyelere talip2019 yerel seçimleri sonrasında terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve kayyum atanan belediyeler DEM Parti’nin öncelikli hedefi olacak. DEM Parti kayyum atanan belediyeleri yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle de DEM yönetimi son bir haftada bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıracak.Seçimin kilit partileriSeçimde iddialı aylar çıkaran Yeniden Refah, Zafer Partisi, TİP, TKP, Vatan Partisi gibi partilerin seçimde ne kadar başarılı olacağı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bu partiler belli bölgelerde çıkardıkları adaylar ile oranın seçim sonuçlarında etkili olma potansiyeli taşıyor. O nedenle bu partilerin son bir haftada yapacağı ataklarda diğer partiler tarafından yakından takip edilecek.
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Osman Nuri Cerit
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31 martta kaç kişi oy kullanacak,ak parti istanbul adayı,chp hangi büyükşehir belediyelerini kazandı,mhp hangi illerde ittifak yaptı,iyi parti beleidye başkanlığı kazandımı,dem parti kayyum,seçimin kilit partisi hangisi
31 martta kaç kişi oy kullanacak,ak parti istanbul adayı,chp hangi büyükşehir belediyelerini kazandı,mhp hangi illerde ittifak yaptı,iyi parti beleidye başkanlığı kazandımı,dem parti kayyum,seçimin kilit partisi hangisi

31 Mart’a sayılı günler kaldı: Siyasi partiler son kozlarını oynamaya hazırlanıyor

14:42 21.03.2024
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA / Didem Mente
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Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları ve siyasi partiler seçmeni ikna etmek için son kozlarını oynamaya hazırlanıyor. Son bir haftada partiler sahadaki duruma göre hareket edecek. Seçimlerin çekişmeli olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaşacak. Bu durumun en önemli örneği İstanbul olacak.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kütüklerine göre 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacağını açıkladı. Siyasi partiler ve belediye başkan adayları bu seçmenlerin oyunu alabilmek yaklaşık iki aydır çalışma yürütülüyor. Seçim maratonunda son haftaya girilirken adaylarda seçmeni ikna etmek için son kozlarını oynamaya hazırlanıyor.

AK Parti İstanbul’da yoğunlaşacak

Seçim kampanyasını “Yeniden İstanbul” sloganı ile başlayan AK Parti’de son hafta İstanbul’ ağırlık verilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre AK Parti Genel Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, bölge milletvekilleri, Bakanlar ve eski bakanlar mesailerini İstanbul’a yoğunlaştıracak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu düzenlenecek olan Ankara ve İstanbul mitingleri sonrasında İstanbul çalışmalarına ağırlık verecek. Erdoğan’ın İstanbul’da ilçe mitingleri ve halk ile buluşmalara da katılabileceği ifade ediliyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un da sahadaki çalışmalarını arttıracağı belirtiliyor.

CHP büyükşehirlere ağırlık verecek

Seçim stratejini gelen anket sonuçlarına göre şekillendiren CHP ise son bir haftada elinde bulundurduğu 11 Büyükşehir’de çalışmalarını yoğunlaştıracak. CHP yönetimin ilk sınavı anlamı taşıyan bu seçimde, kendi yönetimlerinde bulunan şehirlerin kaybedilme ihtimali bir başarısızlık olarak değerlendirilmesi söz konusu. Bu nedenle Özgür Özel başkanlığındaki yeni yönetim mevcut 11 Büyükşehir’i korurken yeni iller kazanmak için çalışma yapacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu hedefe ulaşmak için kurmaylar illere dağılarak son bir haftalık çalışmayı yürütecek. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları başta olmak üzere mevcut belediye başkanları da koltuklarını korumaya ilişkin çalışma yürütecek.

İYİ Parti kazanma ihtimali yüksek illerde çalışacak

Bu seçime ittifak dışında kendi adaylarını açıklayarak giden İYİ Parti de anket sonuçlarına göre çalışmalarını şekillendirecek partiler arasında yer alacak. Tüm seçim bölgesinde aday çıkarsa da İYİ Parti gücünü anketlerde önce olduğu ya da kazanmaya çok yakın olduğu illerde yoğunlaştıracak. Parti kurmayları son haftada bu seçim bölgelerinde olacak.

MHP kendi adaylarına yoğunlaşacak

Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimde de AK Parti ile ittifak yapan MHP kendi adaylarının olduğu illerde çalışmalarına yoğunlaştıracak. 31 Mart seçimler için 2’si büyükşehir, 12 ilde ittifak çerçevesinde aday çıkaran MHP bu seçim bölgelerine ağırlık verecek. Özellikle MHP Mersin ve Manisa’da seçimleri kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

DEM Parti kayyum belediyelere talip

2019 yerel seçimleri sonrasında terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve kayyum atanan belediyeler DEM Parti’nin öncelikli hedefi olacak. DEM Parti kayyum atanan belediyeleri yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle de DEM yönetimi son bir haftada bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Seçimin kilit partileri

Seçimde iddialı aylar çıkaran Yeniden Refah, Zafer Partisi, TİP, TKP, Vatan Partisi gibi partilerin seçimde ne kadar başarılı olacağı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bu partiler belli bölgelerde çıkardıkları adaylar ile oranın seçim sonuçlarında etkili olma potansiyeli taşıyor. O nedenle bu partilerin son bir haftada yapacağı ataklarda diğer partiler tarafından yakından takip edilecek.
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