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'Sarallar' organize suç örgütüne yeni dava: Elebaşı için 147 yıla kadar hapis cezası talebi
'Sarallar' organize suç örgütüne yeni dava: Elebaşı için 147 yıla kadar hapis cezası talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin düzenlenen yeni iddianamede, örgüt elebaşı Ümit Saral'ın 97 yıldan 147 yıla kadar hapisle... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T20:26+0300
2024-03-20T20:26+0300
türkiye
sarallar
organize suç
organize suç örgütü
dava
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'Sarallar' organize suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca hazırlanan iddianamede, 11 mağdur müşteki, 22 kişi ise sanık sıfatıyla yer aldı.İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticisi sanık Ümit Saral ile kendisi tarafından yetkilendirilen örgüt yöneticisi sanık Tolgahan Çeken'in Saral'ın talimatlarıyla örgüt üyesi sanıklara yasa dışı emir ve talimatlar vererek cebir, tehdit kullanmak suretiyle mağdurlardan zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.Örgüt mensuplarının kendilerini göstermek ve örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına birçok suç eylemi gerçekleştirdikleri ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik yapının bulunduğu ifade edilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin talimatlarının örgüt üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği aktarıldı.Ümit Saral'ın cezaevinden avukatı aracılığıyla örgütü yönettiği belirlendiİddianamede, İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin tespiti ve çalışma alanlarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, hakkında daha önce işlemiş olduğu suçlardan dolayı ayrıca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında tutuklu sanık Saral'ın, görünürde avukatı olan sanık Çeken aracılığıyla cezaevine telefon soktuğu ve bu telefonla görüşmeler yaptığının belirlendiği anlatıldı.Savcılıkça ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Çeken hakkında da tutuklama kararı verildiği, tahliye olduktan sonra Saral adına eylem ve faaliyetlerine devam ettiğine yer verilen iddianamede, Saral ile cezaevinde yapmış olduğu görüşmeler sonrası aldığı talimatlar doğrultusunda diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği yönünde bilgilere ulaşıldığı aktarıldı.İddianamede, 26 Nisan 2022'de emniyete yapılan ihbar sonrası polis ekiplerinin intikal ettiği iş yerinde müştekiler Özcan Güleş ve Cemil Çelik ile yapılan görüşmede, iş yerine gelen 4 kişinin silahlı olduklarını belli edecek şekilde "Ümit Saral abinin selamı var. Size etek giydirecek. 1 milyon lira ceza kesti size bir an önce ödemenizi yapın" ifadeleriyle tehditte bulunduğu ve bu eylemin sanık Çeken tarafından organize edildiğinin belirlendiğine dikkati çekildi.Sanık Tolgahan Çeken'in avukatlık yetkilerini kullanarak suç örgütü yönettiği tespit edildiSanık Saral'ın cezaevinde bulunuyor olmasının elebaşılığını yaptığı değerlendirilen organize suç örgütünün eylem ve faaliyetlerini etkilemediği, sanık avukatı Çeken aracılığıyla örgütü yönettiği, Çeken'in de görevi gereği sahip olduğu avukatlık yetkilerini örgütün çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığı kaydedilen iddianamede, sanık Çeken'in ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğu izlenimiyle mağdurlar üzerinde baskı ve tehditte bulunarak menfaat temin etmeye çalıştığı anlatıldı.İddianamede, örgütün vatandaşlar üzerinde tehditle baskı kurduklarının tespit edildiği, sanık Saral'ın soy bağı ve soyadı nedeniyle ulusal olarak bilinirliği bulunan "'Sarallar' olarak tanınan suç örgütüyle organik bağ içerisinde olduğu, cezaevinde olmasına rağmen sanık Çeken aracılığıyla örgütün devamlılığını sağladığı, diğer örgüt üyesi sanıkların da bu durumu bilerek yer aldıkları ve örgütün varlığını devam ettirmesi için eylemlerde bulunduklarına yer verildi.Sanıkların gerçekleştirdiği 7 farklı eylemin anlatıldığı iddianamede, örgüt faaliyeti çerçevesinde "yağma", "tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile aletler hakkında kanununa muhalefet" başta olmak üzere çeşitli suçları işlediği vurgulandı.İddianamede, sanık Ümit Saral ile Tolgahan Çeken'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tehdit" ve 8 kez "nitelikli yağma" suçlarından sanık Saral'ın 97 yıldan 147 yıl, Çeken'in ise 87 yıldan 127 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Diğer 20 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşındırma veya bulundurma" suçlarından 17'şer yıldan 31'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231114/sarallar-suc-orgutune-yonelik-sorusturmada-yeni-detaylar-ortaya-cikti--1077400094.html
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sarallar, organize suç, organize suç örgütü, dava
sarallar, organize suç, organize suç örgütü, dava

'Sarallar' organize suç örgütüne yeni dava: Elebaşı için 147 yıla kadar hapis cezası talebi

20:26 20.03.2024
© AASarallar operasyonu
Sarallar operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
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İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin düzenlenen yeni iddianamede, örgüt elebaşı Ümit Saral'ın 97 yıldan 147 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
'Sarallar' organize suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca hazırlanan iddianamede, 11 mağdur müşteki, 22 kişi ise sanık sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticisi sanık Ümit Saral ile kendisi tarafından yetkilendirilen örgüt yöneticisi sanık Tolgahan Çeken'in Saral'ın talimatlarıyla örgüt üyesi sanıklara yasa dışı emir ve talimatlar vererek cebir, tehdit kullanmak suretiyle mağdurlardan zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.
Örgüt mensuplarının kendilerini göstermek ve örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına birçok suç eylemi gerçekleştirdikleri ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik yapının bulunduğu ifade edilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin talimatlarının örgüt üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği aktarıldı.

Ümit Saral'ın cezaevinden avukatı aracılığıyla örgütü yönettiği belirlendi

İddianamede, İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin tespiti ve çalışma alanlarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, hakkında daha önce işlemiş olduğu suçlardan dolayı ayrıca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında tutuklu sanık Saral'ın, görünürde avukatı olan sanık Çeken aracılığıyla cezaevine telefon soktuğu ve bu telefonla görüşmeler yaptığının belirlendiği anlatıldı.
Savcılıkça ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Çeken hakkında da tutuklama kararı verildiği, tahliye olduktan sonra Saral adına eylem ve faaliyetlerine devam ettiğine yer verilen iddianamede, Saral ile cezaevinde yapmış olduğu görüşmeler sonrası aldığı talimatlar doğrultusunda diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği yönünde bilgilere ulaşıldığı aktarıldı.
İddianamede, 26 Nisan 2022'de emniyete yapılan ihbar sonrası polis ekiplerinin intikal ettiği iş yerinde müştekiler Özcan Güleş ve Cemil Çelik ile yapılan görüşmede, iş yerine gelen 4 kişinin silahlı olduklarını belli edecek şekilde "Ümit Saral abinin selamı var. Size etek giydirecek. 1 milyon lira ceza kesti size bir an önce ödemenizi yapın" ifadeleriyle tehditte bulunduğu ve bu eylemin sanık Çeken tarafından organize edildiğinin belirlendiğine dikkati çekildi.

Sanık Tolgahan Çeken'in avukatlık yetkilerini kullanarak suç örgütü yönettiği tespit edildi

Sanık Saral'ın cezaevinde bulunuyor olmasının elebaşılığını yaptığı değerlendirilen organize suç örgütünün eylem ve faaliyetlerini etkilemediği, sanık avukatı Çeken aracılığıyla örgütü yönettiği, Çeken'in de görevi gereği sahip olduğu avukatlık yetkilerini örgütün çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığı kaydedilen iddianamede, sanık Çeken'in ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğu izlenimiyle mağdurlar üzerinde baskı ve tehditte bulunarak menfaat temin etmeye çalıştığı anlatıldı.
İddianamede, örgütün vatandaşlar üzerinde tehditle baskı kurduklarının tespit edildiği, sanık Saral'ın soy bağı ve soyadı nedeniyle ulusal olarak bilinirliği bulunan "'Sarallar' olarak tanınan suç örgütüyle organik bağ içerisinde olduğu, cezaevinde olmasına rağmen sanık Çeken aracılığıyla örgütün devamlılığını sağladığı, diğer örgüt üyesi sanıkların da bu durumu bilerek yer aldıkları ve örgütün varlığını devam ettirmesi için eylemlerde bulunduklarına yer verildi.
Sanıkların gerçekleştirdiği 7 farklı eylemin anlatıldığı iddianamede, örgüt faaliyeti çerçevesinde "yağma", "tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile aletler hakkında kanununa muhalefet" başta olmak üzere çeşitli suçları işlediği vurgulandı.
İddianamede, sanık Ümit Saral ile Tolgahan Çeken'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tehdit" ve 8 kez "nitelikli yağma" suçlarından sanık Saral'ın 97 yıldan 147 yıl, Çeken'in ise 87 yıldan 127 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Diğer 20 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşındırma veya bulundurma" suçlarından 17'şer yıldan 31'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.
İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
TÜRKİYE
'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
14 Kasım 2023, 20:47
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