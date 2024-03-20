https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-uzman-ilk-ms-21-yolcu-ucaklari-2025te-musterilerine-teslim-edilecek-1081895268.html
Rus uzman: İlk MS-21 yolcu uçakları 2025’te müşterilerine teslim edilecek
Rus uzman: İlk MS-21 yolcu uçakları 2025’te müşterilerine teslim edilecek
Sputnik Türkiye
Jukovskiy Merkezi Aerohidrodinamik Enstitüsü Genel Direktör Yardımcısı Mihail Ziçenkov, ilk MS-21 uçaklarının 2025 yılında müşterilere teslim edileceğini... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T21:53+0300
2024-03-20T21:53+0300
2024-03-20T21:53+0300
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yolcu uçağı
ms-21-300 yolcu uçağı
ms-21
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Jukovskiy Merkezi Aerohidrodinamik Enstitüsü (TsAGI) Genel Direktör Yardımcısı Mihail Ziçenkov, Sputnik’e demecinde ilk MS-21 yolcu uçaklarının gelecek yıl yerli havayolu şirketlerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.Ziçenkov, “Bildiğim kadarıyla gelecek yıl SJ-100'ün sertifikasyonunun tamamlanması planlanıyor ve aynı dönemde ilk MC-21 uçakları da kademeli olarak müşterilere, yerli havayolu şirketlerine teslim edilmeye başlanacak” dedi.Ziçenkov, TsAGI'nin şu anda uçağın geliştiricisi ‘Yakovlev’ şirketi ile birlikte MS-21'in dayanıklılık testlerini yürüttüğünü kaydetti.Suhoi Superjet 100 (SJ-100) ve MC-21 yolcu uçakları, Rus sivil havacılığının ana uçakları olmaları bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220709/rusya-ulastirma-bakani-savelyev-ms-21-ucagi-yakinda-aeroflot-filosuna-dahil-olacak-1058513523.html
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rusya, yolcu uçağı, ms-21-300 yolcu uçağı, ms-21
rusya, yolcu uçağı, ms-21-300 yolcu uçağı, ms-21
Rus uzman: İlk MS-21 yolcu uçakları 2025’te müşterilerine teslim edilecek
Jukovskiy Merkezi Aerohidrodinamik Enstitüsü Genel Direktör Yardımcısı Mihail Ziçenkov, ilk MS-21 uçaklarının 2025 yılında müşterilere teslim edileceğini belirtti.
Jukovskiy Merkezi Aerohidrodinamik Enstitüsü (TsAGI) Genel Direktör Yardımcısı Mihail Ziçenkov, Sputnik’e demecinde ilk MS-21 yolcu uçaklarının gelecek yıl yerli havayolu şirketlerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.
Ziçenkov, “Bildiğim kadarıyla gelecek yıl SJ-100'ün sertifikasyonunun tamamlanması planlanıyor ve aynı dönemde ilk MC-21 uçakları da kademeli olarak müşterilere, yerli havayolu şirketlerine teslim edilmeye başlanacak” dedi.
Ziçenkov, TsAGI'nin şu anda uçağın geliştiricisi ‘Yakovlev’ şirketi ile birlikte MS-21'in dayanıklılık testlerini yürüttüğünü kaydetti.
Suhoi Superjet 100 (SJ-100) ve MC-21 yolcu uçakları, Rus sivil havacılığının ana uçakları olmaları bekleniyor.