https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-diplomatin-estonyadan-sinir-disi-edilmesine-rusyadan-kinama-1081860272.html

Rus diplomatın Estonya’dan sınır dışı edilmesine Rusya’dan kınama

Rus diplomatın Estonya’dan sınır dışı edilmesine Rusya’dan kınama

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Tallin Büyükelçiliği, bir Rus diplomatın Estonya’dan sınır dışı edilmesini kınayarak bu adıma karşılık verileceğini bildirdi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T02:15+0300

2024-03-20T02:15+0300

2024-03-20T02:15+0300

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tallin

rusya

sınır dışı

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Tallin Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya’nın Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ile ilgili Estonya’ya yanıt verme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.Açıklamada, “Bugün Rusya’nın Estonya Maslahatgüzarı Lenar Salimullin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve orada Estonya tarafının uydurma bir bahaneyle Rus Büyükelçiliği’nin diplomatını ve misyonumuzun basın sözcüsünü ‘istenmeyen adam’ ilan etme kararı hakkında bilgilendirildi ve kendisine nota sunuldu” ifadelerine yer verildi.Elçilik, “Bunu Tallinn’in ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da bozulmasına yol açan bir başka düşmanca adımı olarak değerlendiriyoruz. Moskova yanıt verme hakkını saklı tutuyor” vurgusunu yaptı.

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