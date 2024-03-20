https://sputniknews.com.tr/20240320/mustafa-sandaldan-secim-afisi-tepkisi-birileri-gelse-erkek-guzellik-yarismasi-mi-var-der-1081866398.html
Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der
Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'da otomobilinde seyir halindeyken, seçim afişlerini eleştirdi. Afişler için yapılan masrafın gereksiz olduğuna vurgu yapan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:52+0300
2024-03-20T09:52+0300
2024-03-20T09:52+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mustafa sandal
seçim
afiş
belediye
parti
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Mustafa Sandal, her seçim dönemi köprü, pano, direk ve yol kenarlarına asılan basılı ilanlar ve caddeleri hatta binaları boydan boya kaplayan bayrakları eleştirdi.Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/chpnin-secim-otobusune-trabzonda-tasli-saldiri-1081846840.html
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mustafa sandal, seçim, afiş, belediye, parti
mustafa sandal, seçim, afiş, belediye, parti
Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der
Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'da otomobilinde seyir halindeyken, seçim afişlerini eleştirdi. Afişler için yapılan masrafın gereksiz olduğuna vurgu yapan Sandal "Yazıktır günahtır" dedi.
Mustafa Sandal, her seçim dönemi köprü, pano, direk ve yol kenarlarına asılan basılı ilanlar ve caddeleri hatta binaları boydan boya kaplayan bayrakları eleştirdi.
Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Günahtır. Bu ülkenin kaynaklarını heba etmek yazıktır günahtır. Yer gök aday fotoğrafları, olacak iş mi? Böyle bir görüntü kirliliği, elin Finlandiyalısı İsveçlisi gelse, medeni bir yerlerden birileri gelse, ne abi erkekler güzellik yarışması mı der, belediye seçimi olduğunu anlatamayız. Belediye seçimi olduğunu anlatamayız.