Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der

Günahtır. Bu ülkenin kaynaklarını heba etmek yazıktır günahtır. Yer gök aday fotoğrafları, olacak iş mi? Böyle bir görüntü kirliliği, elin Finlandiyalısı İsveçlisi gelse, medeni bir yerlerden birileri gelse, ne abi erkekler güzellik yarışması mı der, belediye seçimi olduğunu anlatamayız. Belediye seçimi olduğunu anlatamayız.