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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240320/mustafa-sandaldan-secim-afisi-tepkisi-birileri-gelse-erkek-guzellik-yarismasi-mi-var-der-1081866398.html
Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der
Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'da otomobilinde seyir halindeyken, seçim afişlerini eleştirdi. Afişler için yapılan masrafın gereksiz olduğuna vurgu yapan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:52+0300
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Mustafa Sandal, her seçim dönemi köprü, pano, direk ve yol kenarlarına asılan basılı ilanlar ve caddeleri hatta binaları boydan boya kaplayan bayrakları eleştirdi.Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/chpnin-secim-otobusune-trabzonda-tasli-saldiri-1081846840.html
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mustafa sandal, seçim, afiş, belediye, parti

Mustafa Sandal'dan seçim afişi tepkisi: 'Birileri gelse, erkek güzellik yarışması mı var' der

09:52 20.03.2024
© Fotoğraf : TwitterMustafa Sandal
Mustafa Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'da otomobilinde seyir halindeyken, seçim afişlerini eleştirdi. Afişler için yapılan masrafın gereksiz olduğuna vurgu yapan Sandal "Yazıktır günahtır" dedi.
Mustafa Sandal, her seçim dönemi köprü, pano, direk ve yol kenarlarına asılan basılı ilanlar ve caddeleri hatta binaları boydan boya kaplayan bayrakları eleştirdi.
Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Günahtır. Bu ülkenin kaynaklarını heba etmek yazıktır günahtır. Yer gök aday fotoğrafları, olacak iş mi? Böyle bir görüntü kirliliği, elin Finlandiyalısı İsveçlisi gelse, medeni bir yerlerden birileri gelse, ne abi erkekler güzellik yarışması mı der, belediye seçimi olduğunu anlatamayız. Belediye seçimi olduğunu anlatamayız.
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