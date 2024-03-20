https://sputniknews.com.tr/20240320/fetoden-kesinlesmis-hapis-cezasi-olan-eski-vali-yakalandi-1081892220.html

FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski vali yakalandı

FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski vali yakalandı

Sputnik Türkiye

FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T19:22+0300

2024-03-20T19:22+0300

2024-03-20T19:22+0300

türkiye

ahmet pek

fetö

sivas

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek saklandığı gaybubet evinde yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

ahmet pek, fetö, sivas, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)