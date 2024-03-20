https://sputniknews.com.tr/20240320/fetoden-kesinlesmis-hapis-cezasi-olan-eski-vali-yakalandi-1081892220.html
FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski vali yakalandı
FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski vali yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T19:22+0300
2024-03-20T19:22+0300
2024-03-20T19:22+0300
türkiye
ahmet pek
fetö
sivas
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek saklandığı gaybubet evinde yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html
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ahmet pek, fetö, sivas, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
ahmet pek, fetö, sivas, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski vali yakalandı
FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.
FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı."