https://sputniknews.com.tr/20240320/fed-faiz-kararini-acikladi-1081894686.html
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T21:16+0300
2024-03-20T21:16+0300
2024-03-20T21:20+0300
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fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed)
fed, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed)
Fed faiz oranını sabit tuttu
21:16 20.03.2024 (güncellendi: 21:20 20.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.