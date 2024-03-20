https://sputniknews.com.tr/20240320/eski-abd-baskani-obama-eger-bir-uzayli-istilasi-olursa-kendimi-o-krize-saklamaliyim-1081869372.html
ABD'nin eski başkanı Obama: 'Eğer bir uzaylı istilası olursa, kendimi o krize saklamalıyım'
ABD'nin eski başkanı Obama: 'Eğer bir uzaylı istilası olursa, kendimi o krize saklamalıyım'
Sputnik Türkiye
ABD'nin 44. devlet başkanı Barack Obama'nın küresel dijital dizi platformunda yer alan bir dizide konuk oyuncu olmayı reddettiği açıklandı. Uzaylı istilasını... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T11:47+0300
2024-03-20T11:47+0300
2024-03-20T11:48+0300
barack obama
abd
abd başkanı
dizi
konuk oyuncu
dünya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072789520_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_cb3a7745ec0dc53f1ccd2f71f1638506.jpg
Dijital dizi platformunda yer alan '3 Cisim Problemi' isimli dizide yer alması için konuk oyunculuk teklifi götürülen ABD eski başkanı Barack Obama, yapımcıların teklifine yanıt olarak 'Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım'" yazılı notu verdi.Daha önce ABD basınına verdiği röportajda serinin dayandığı çok satan bilimkurgu romanının büyük bir hayranı olduğunu öğrendikten sonra yapımcıların diziye dahil etmeye çalıştıklarını açıkladı.'3 Cisim Problemi' Dünya'yı istila etmek isteyen uzaylılardan korumaya çalışan 5 karakteri konu alıyor.Çinli yazar Liu Cixi'nin romanı 2015 Hugo En İyi Roman Ödülü, 2014 Nebula Ödülü Adayı, 2015 Locus Ödülü Adayı, 2015 John W. Campbell Ödülü Adayı oldu.Dizi, 21 Mart'ta dijital dizi platformunda gösterime girecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072789520_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_42a9036dc43ff3e7999c26014ec2e89b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
barack obama, abd, abd başkanı, dizi, konuk oyuncu
barack obama, abd, abd başkanı, dizi, konuk oyuncu
ABD'nin eski başkanı Obama: 'Eğer bir uzaylı istilası olursa, kendimi o krize saklamalıyım'
11:47 20.03.2024 (güncellendi: 11:48 20.03.2024)
ABD'nin 44. devlet başkanı Barack Obama'nın küresel dijital dizi platformunda yer alan bir dizide konuk oyuncu olmayı reddettiği açıklandı. Uzaylı istilasını konu alan dizideki rolü için yapımcılara 'Gerçek bir uzaylı istilası olması durumunda, muhtemelen kendimi bu krize saklamalıyım' diye düşünüyorum." cevabını verdi.
Dijital dizi platformunda yer alan '3 Cisim Problemi' isimli dizide yer alması için konuk oyunculuk teklifi götürülen ABD eski başkanı Barack Obama, yapımcıların teklifine yanıt olarak 'Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım'" yazılı notu verdi.
Daha önce ABD basınına verdiği röportajda serinin dayandığı çok satan bilimkurgu romanının büyük bir hayranı olduğunu öğrendikten sonra yapımcıların diziye dahil etmeye çalıştıklarını açıkladı.
'3 Cisim Problemi' Dünya'yı istila etmek isteyen uzaylılardan korumaya çalışan 5 karakteri konu alıyor.
Çinli yazar Liu Cixi'nin romanı 2015 Hugo En İyi Roman Ödülü, 2014 Nebula Ödülü Adayı, 2015 Locus Ödülü Adayı, 2015 John W. Campbell Ödülü Adayı oldu.
Dizi, 21 Mart'ta dijital dizi platformunda gösterime girecek.