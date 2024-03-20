https://sputniknews.com.tr/20240320/eski-abd-baskani-obama-eger-bir-uzayli-istilasi-olursa-kendimi-o-krize-saklamaliyim-1081869372.html

ABD'nin eski başkanı Obama: 'Eğer bir uzaylı istilası olursa, kendimi o krize saklamalıyım'

ABD'nin eski başkanı Obama: 'Eğer bir uzaylı istilası olursa, kendimi o krize saklamalıyım'

Sputnik Türkiye

ABD'nin 44. devlet başkanı Barack Obama'nın küresel dijital dizi platformunda yer alan bir dizide konuk oyuncu olmayı reddettiği açıklandı. Uzaylı istilasını... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T11:47+0300

2024-03-20T11:47+0300

2024-03-20T11:48+0300

barack obama

abd

abd başkanı

dizi

konuk oyuncu

dünya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072789520_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_cb3a7745ec0dc53f1ccd2f71f1638506.jpg

Dijital dizi platformunda yer alan '3 Cisim Problemi' isimli dizide yer alması için konuk oyunculuk teklifi götürülen ABD eski başkanı Barack Obama, yapımcıların teklifine yanıt olarak 'Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım'" yazılı notu verdi.Daha önce ABD basınına verdiği röportajda serinin dayandığı çok satan bilimkurgu romanının büyük bir hayranı olduğunu öğrendikten sonra yapımcıların diziye dahil etmeye çalıştıklarını açıkladı.'3 Cisim Problemi' Dünya'yı istila etmek isteyen uzaylılardan korumaya çalışan 5 karakteri konu alıyor.Çinli yazar Liu Cixi'nin romanı 2015 Hugo En İyi Roman Ödülü, 2014 Nebula Ödülü Adayı, 2015 Locus Ödülü Adayı, 2015 John W. Campbell Ödülü Adayı oldu.Dizi, 21 Mart'ta dijital dizi platformunda gösterime girecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barack obama, abd, abd başkanı, dizi, konuk oyuncu