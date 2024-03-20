Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi
14:30 20.03.2024 (güncellendi: 14:59 20.03.2024)
© AA / Emin SansarErdoğan
© AA / Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz tarihinin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:
Hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz
Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz tarihinin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtacağız.
Şu anda biz dünyada havada var mıyız. Daha düne kadar dışa bağımlı savunma sanayiimiz var.
İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk
Bize tabanca vermiyorlardı, şimdi ise dünyadan talep var.
Gelin bunları sandıklarda demokratik bir şekilde gömelim.
CHP İstanbul adayı, deste deste dolarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ispartalılar, İstanbullu hemşehrilerini arayarak uyarmalarını istiyorum.