Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır

"2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı, yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça da kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı, her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklilerimize inşallah aktaracağız."