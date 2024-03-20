https://sputniknews.com.tr/20240320/bakan-isikhan-emeklilerimiz-bizim-basimizin-taci-refah-duzeyimiz-arttikca-gelirleri-de-artacaktir-1081891103.html
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı, yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T19:01+0300
2024-03-20T19:01+0300
2024-03-20T19:01+0300
vedat ışıkhan
türkiye
emekli
emeklilik
emekli ikramiyesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya'daki programları kapsamında AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını söyledi.Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışan önemli icraatları gerçekleştirme sürecinde olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kadın istihdamının artırılması konusunda İş Pozitif Projesi'ni başlattıklarını dile getirdi.Kütahyalı milletvekilleri, yerel yöneticiler ve iş insanlarından, kadınları istihdama yönlendirmelerini isteyen Işıkhan, "Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/erdogan-avrupa-ve-amerika-dahil-cok-yerde-son-70-yilin-zirvesine-cikan-enflasyon-bizi-de-zorluyor-1081885058.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_d1eb50d2d7f41c9365de0311a50a3dfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat ışıkhan, emekli, emeklilik, emekli ikramiyesi
vedat ışıkhan, emekli, emeklilik, emekli ikramiyesi
Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz bizim başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı, yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklilerimize inşallah aktaracağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya'daki programları kapsamında AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını söyledi.
Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışan önemli icraatları gerçekleştirme sürecinde olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:
"2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak kutlayacağız inşallah. Çalışmalarımızı, yavaş yavaş netleştikçe, somutlaştıkça da kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı, her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklilerimize inşallah aktaracağız."
Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kadın istihdamının artırılması konusunda İş Pozitif Projesi'ni başlattıklarını dile getirdi.
Kütahyalı milletvekilleri, yerel yöneticiler ve iş insanlarından, kadınları istihdama yönlendirmelerini isteyen Işıkhan, "Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın, istihdama girmiş durumda" ifadelerini kullandı.