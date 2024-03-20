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ABD’de başkanlık yarışı sürüyor: Rakipsiz Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı
ABD’de başkanlık yarışı sürüyor: Rakipsiz Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci devam ederken, rakipsiz kalan Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 5 eyalette yapılan ön seçimleri... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:36+0300
2024-03-20T09:36+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
donald trump
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ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partideki ön seçim süreci Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'daki ön seçimlerle sürdü.Kendi partilerinde rakipsiz durumda bulunan ve geçen hafta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşan Biden ile Trump, artık formaliteye dönen ön seçimlerin tamamlanması için gün sayıyor.Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Partide, Trump ise Cumhuriyetçi Partide rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.Arizona'da da kısa süre içinde sonuçların açıklanması beklenirken, Amerikan medyasındaki seçim haberlerinde rakipsiz konumdaki Biden ile Trump'ın bu eyaletleri de kazandığı bildirildi.Öte yandan Florida'da ise Demokrat Parti ön seçimlerin yapılmasına gerek olmadığına karar vererek seçimleri iptal ederken, tüm delegeleri otomatik olarak Biden'ın hanesine ekledi.ABD'de haziran ayında sona erecek parti ön seçimlerinin ardından temmuz ayında Cumhuriyetçiler, ağustos ayında ise Demokratlar parti kongrelerini yaparak burada partilerinin başkan adaylarını resmen ilan edecek.2020 yılındaki tartışmalı başkanlık yarışının ardından Biden ile Trump'ın 5 Kasım'da bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/trumpin-on-secimlerdeki-tek-ciddi-rakibi-cumhuriyetci-aday-adayi-haley-yaristan-cekildi-1081461887.html
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abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, seçim, ön seçim, washington dc, arizona, ohio
abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, seçim, ön seçim, washington dc, arizona, ohio

ABD’de başkanlık yarışı sürüyor: Rakipsiz Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı

09:36 20.03.2024
© AFP 2023 / TANNEN MAURYTrump Biden
Trump Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / TANNEN MAURY
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ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci devam ederken, rakipsiz kalan Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 5 eyalette yapılan ön seçimleri rahat kazandı.
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partideki ön seçim süreci Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'daki ön seçimlerle sürdü.
Kendi partilerinde rakipsiz durumda bulunan ve geçen hafta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşan Biden ile Trump, artık formaliteye dönen ön seçimlerin tamamlanması için gün sayıyor.
Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Partide, Trump ise Cumhuriyetçi Partide rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.
Arizona'da da kısa süre içinde sonuçların açıklanması beklenirken, Amerikan medyasındaki seçim haberlerinde rakipsiz konumdaki Biden ile Trump'ın bu eyaletleri de kazandığı bildirildi.
Öte yandan Florida'da ise Demokrat Parti ön seçimlerin yapılmasına gerek olmadığına karar vererek seçimleri iptal ederken, tüm delegeleri otomatik olarak Biden'ın hanesine ekledi.
ABD'de haziran ayında sona erecek parti ön seçimlerinin ardından temmuz ayında Cumhuriyetçiler, ağustos ayında ise Demokratlar parti kongrelerini yaparak burada partilerinin başkan adaylarını resmen ilan edecek.
2020 yılındaki tartışmalı başkanlık yarışının ardından Biden ile Trump'ın 5 Kasım'da bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.
Nikki Haley - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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