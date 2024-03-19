https://sputniknews.com.tr/20240319/suudi-arabistan-veliaht-prensinden-putine-tebrik-1081821259.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nden Putin'e tebrik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nden Putin'e tebrik

Sputnik Türkiye

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya lideri Vladimir Putin’i seçimdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T00:07+0300

2024-03-19T00:07+0300

2024-03-19T00:07+0300

dünya

vladimir putin

rusya

seçim

muhammed bin selman

suudi arabistan

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Prens, Putin’i seçimlerdeki zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti.Putin ve bin Selman, OPEC+ formatında iki ülkenin koordinasyonunu değerlendirdiAçıklamada ayrıca liderlerin iki ülke arasında dostane bağları ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini aktif olarak geliştirmeye devam etmeye hazır olduğu ifade ettiği, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki OPEC+ formatındaki koordinasyonun etkinliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, “Her iki taraf ta Rusya Federasyonu ile Suudi Arabistan arasında dostane bağları ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini aktif olarak geliştirmeye devam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Özellikle iki ülke arasında OPEC+ formatındaki koordinasyonun etkinliğine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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vladimir putin, rusya, seçim, muhammed bin selman, suudi arabistan