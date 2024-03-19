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Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nden Putin'e tebrik
Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nden Putin'e tebrik
Sputnik Türkiye
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya lideri Vladimir Putin’i seçimdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T00:07+0300
2024-03-19T00:07+0300
dünya
vladimir putin
rusya
seçim
muhammed bin selman
suudi arabistan
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Prens, Putin’i seçimlerdeki zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti.Putin ve bin Selman, OPEC+ formatında iki ülkenin koordinasyonunu değerlendirdiAçıklamada ayrıca liderlerin iki ülke arasında dostane bağları ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini aktif olarak geliştirmeye devam etmeye hazır olduğu ifade ettiği, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki OPEC+ formatındaki koordinasyonun etkinliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, “Her iki taraf ta Rusya Federasyonu ile Suudi Arabistan arasında dostane bağları ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini aktif olarak geliştirmeye devam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Özellikle iki ülke arasında OPEC+ formatındaki koordinasyonun etkinliğine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kremlin-putin-erdoganla-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1081819991.html
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vladimir putin, rusya, seçim, muhammed bin selman, suudi arabistan
vladimir putin, rusya, seçim, muhammed bin selman, suudi arabistan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nden Putin'e tebrik

00:07 19.03.2024
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
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Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya lideri Vladimir Putin’i seçimdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Prens, Putin’i seçimlerdeki zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti.

Putin ve bin Selman, OPEC+ formatında iki ülkenin koordinasyonunu değerlendirdi

Açıklamada ayrıca liderlerin iki ülke arasında dostane bağları ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini aktif olarak geliştirmeye devam etmeye hazır olduğu ifade ettiği, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki OPEC+ formatındaki koordinasyonun etkinliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Her iki taraf ta Rusya Federasyonu ile Suudi Arabistan arasında dostane bağları ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini aktif olarak geliştirmeye devam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Özellikle iki ülke arasında OPEC+ formatındaki koordinasyonun etkinliğine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
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Kremlin: Putin Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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