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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/rus-ordusu-donetskin-orlovka-koyunu-ele-gecirdi-1081838458.html
Rus ordusu, Donetsk'in Orlovka köyünü ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk'in Orlovka köyünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Orlovka köyünün kontrol altına... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T13:56+0300
2024-03-19T15:12+0300
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Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde faaliyet yürüten 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, DHC'nin Orlovka köyünü özgürleştirerek cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısını püskürten 'Tsentr' askeri grubu, 125 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, düşmanı yoğun bombardımana tutarken 30 Ukrayna askeri öldürüldü, 2 ABD yapımı M777 topçu sistemi, 1 Çek yapımı RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemi imha edildi. Belgorod yönünde düşmanın Rusya topraklarına sızma girişimlerini püskürtmeye devam eden Rus güçleri, 40 asker, 2 piyade aracı ve 3 otomobili imha etti.Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiği operasyon sonucunda 215 Ukrayna askeri, 3 tank, 2 piyade aracı ve 4 otomobili etkisiz hale getirdi.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun başarılı faaliyetleri sonucu Ukraynalı taarruz gruplarının 2 karşı saldırısı bastırıldı. 130 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Herson yönünde Dinyeper askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 30 Ukrayna askeri, 1 ABD yapımı M777 topçu sistemini imha etti.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 143 İHA ile HIMARS, Olha, Grad ve Vampire tipi 38 roket imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-bir-hastane-ve-okulu-vurdu-1081837043.html
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rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu

Rus ordusu, Donetsk'in Orlovka köyünü ele geçirdi

13:56 19.03.2024 (güncellendi: 15:12 19.03.2024)
© Sputnik / Сергей АверинRus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Orlovka köyünün kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde faaliyet yürüten 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, DHC'nin Orlovka köyünü özgürleştirerek cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.
Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısını püskürten 'Tsentr' askeri grubu, 125 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, düşmanı yoğun bombardımana tutarken 30 Ukrayna askeri öldürüldü, 2 ABD yapımı M777 topçu sistemi, 1 Çek yapımı RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.

Belgorod yönünde düşmanın Rusya topraklarına sızma girişimlerini püskürtmeye devam eden Rus güçleri, 40 asker, 2 piyade aracı ve 3 otomobili imha etti.
Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiği operasyon sonucunda 215 Ukrayna askeri, 3 tank, 2 piyade aracı ve 4 otomobili etkisiz hale getirdi.

Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun başarılı faaliyetleri sonucu Ukraynalı taarruz gruplarının 2 karşı saldırısı bastırıldı. 130 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
Herson yönünde Dinyeper askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 30 Ukrayna askeri, 1 ABD yapımı M777 topçu sistemini imha etti.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 143 İHA ile HIMARS, Olha, Grad ve Vampire tipi 38 roket imha edildi.
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