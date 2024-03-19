https://sputniknews.com.tr/20240319/rus-ordusu-donetskin-orlovka-koyunu-ele-gecirdi-1081838458.html

Rus ordusu, Donetsk'in Orlovka köyünü ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk'in Orlovka köyünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Orlovka köyünün kontrol altına... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T13:56+0300

2024-03-19T13:56+0300

2024-03-19T15:12+0300

ukrayna krizi

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donetsk halk cumhuriyeti

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Bakanlığın açıklamasına göre Avdeyevka yönünde faaliyet yürüten 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, DHC'nin Orlovka köyünü özgürleştirerek cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısını püskürten 'Tsentr' askeri grubu, 125 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, düşmanı yoğun bombardımana tutarken 30 Ukrayna askeri öldürüldü, 2 ABD yapımı M777 topçu sistemi, 1 Çek yapımı RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemi imha edildi. Belgorod yönünde düşmanın Rusya topraklarına sızma girişimlerini püskürtmeye devam eden Rus güçleri, 40 asker, 2 piyade aracı ve 3 otomobili imha etti.Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiği operasyon sonucunda 215 Ukrayna askeri, 3 tank, 2 piyade aracı ve 4 otomobili etkisiz hale getirdi.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun başarılı faaliyetleri sonucu Ukraynalı taarruz gruplarının 2 karşı saldırısı bastırıldı. 130 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Herson yönünde Dinyeper askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken 30 Ukrayna askeri, 1 ABD yapımı M777 topçu sistemini imha etti.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 143 İHA ile HIMARS, Olha, Grad ve Vampire tipi 38 roket imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240319/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-bir-hastane-ve-okulu-vurdu-1081837043.html

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