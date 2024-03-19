https://sputniknews.com.tr/20240319/pence---kilit-operasyonu-bolgesinde-sizma-girisimi-1-asker-hayatini-kaybetti-4-yarali--1081842148.html
Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde sızma girişimi: 1 asker hayatını kaybetti, 4 yaralı
Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde sızma girişimi: 1 asker hayatını kaybetti, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerinde yaralandığı açıkladı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:48+0300
2024-03-19T15:48+0300
2024-03-19T15:53+0300
türkiye
şehit
pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı. MSB, yazılı olarak paylaştığı metinde, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/msb-basin-bilgilendirme-toplantisi-f-35-icin-odedigimiz-parayi-geri-alabilecegimizi-dusunuyoruz-1081687787.html
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şehit, pençe kilit operasyonu, milli savunma bakanlığı (msb)
şehit, pençe kilit operasyonu, milli savunma bakanlığı (msb)
Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde sızma girişimi: 1 asker hayatını kaybetti, 4 yaralı
15:48 19.03.2024 (güncellendi: 15:53 19.03.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerinde yaralandığı açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
MSB, yazılı olarak paylaştığı metinde, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.