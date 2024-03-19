https://sputniknews.com.tr/20240319/pence---kilit-operasyonu-bolgesinde-sizma-girisimi-1-asker-hayatini-kaybetti-4-yarali--1081842148.html

Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde sızma girişimi: 1 asker hayatını kaybetti, 4 yaralı

Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde sızma girişimi: 1 asker hayatını kaybetti, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerinde yaralandığı açıkladı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T15:48+0300

2024-03-19T15:48+0300

2024-03-19T15:53+0300

türkiye

şehit

pençe kilit operasyonu

milli savunma bakanlığı (msb)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 askerin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı. MSB, yazılı olarak paylaştığı metinde, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240314/msb-basin-bilgilendirme-toplantisi-f-35-icin-odedigimiz-parayi-geri-alabilecegimizi-dusunuyoruz-1081687787.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şehit, pençe kilit operasyonu, milli savunma bakanlığı (msb)