https://sputniknews.com.tr/20240319/once-zirveyi-gordu-simdi-eriyor-bitcoinde-son-durum-ne-1081833282.html

Önce zirveyi gördü, şimdi düşüşte: Bitcoin'de son durum ne?

Önce zirveyi gördü, şimdi düşüşte: Bitcoin'de son durum ne?

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasalarında satıcılı seyir sürüyor. Bitcoin, yüzde 5 düşüşle 64 bin doların altını test etti. Etheruem ise 3 bin 300 dolar kadar geriledi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T12:01+0300

2024-03-19T12:01+0300

2024-03-19T12:39+0300

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Bitcoin'de 74 bin dolara yaklaşan zirve sonrası satıcılı seyir sürdü. Son 6 günün 5'inde düşüş kaydeden Bitcoin, bugün yüzde 5'e yakın değer kaybıyla 63 bin 580 doları gördü.Bitcoin, bir haftada 14 Mart'ta gördüğü 73 bin 780 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 15 geri çekildi.Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 53,5 ve son bir yılda yüzde 136,61 yükseldi.En büyük ikinci varlık Etherum ise 4 bin 100 dolar seviyesinden 3 bin 306 dolara kadar geri çekildi.Bitcoin neden düşüyor?Analistler, kripto para piyasalarındaki satışların kâr realizasyonundan kaynaklandığını belirtti.ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yeniden pozisyonlanmaya dönük adımlara dikkat çekildi.Japonya Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra gelen faiz artışı da küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı. Özellikle Asya piyasalarında karışık seyir gözlendi.Bitcoin spot borsa yatırım fonu ürünlerine olan talep de yavaşladı. 18 Mart'ta Bitcoin spot ETF'lerinden 154 milyon dolar çıktı. Spot ETF'lerden 11 işlem gününde ilk kez çıkış gerçekleşti.Analistler, ETF'lere girişlerin devam etmemesi halinde daha sert düzeltmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240318/hafta-sonu-yasanan-kaybin-ardindan-bitcoin-yorumu-80-bin-dolari-gorebilir-1081798065.html

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bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), kripto para, kripto, ethereum