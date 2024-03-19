https://sputniknews.com.tr/20240319/ogrenci-sayisi-neredeyse-yari-yariya-dusmustu-yokten-yuksekogretimden-buyuk-kopus-aciklamasi--1081853605.html

Öğrenci sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüştü: YÖK'ten 'Yükseköğretimden büyük kopuş' açıklaması

Öğrenci sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüştü: YÖK'ten 'Yükseköğretimden büyük kopuş' açıklaması

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Yükseköğretimden büyük kopuş" başlığıyla verilen haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 akademik yılında 2 milyon... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T20:03+0300

2024-03-19T20:03+0300

2024-03-19T20:03+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

açıköğretim

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi

resmi gazete

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı 4 milyon 454 bin 128 öğrenci sayısının, 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686'ya düşmesinin 4 dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesi nedeniyle oluştuğunu açıkladı.YÖK'ten, "Yükseköğretimden büyük kopuş" başlığıyla verilen haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, açıköğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerle ilgili programdan ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenlemenin, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca yapıldığı anımsatıldı.Kurulun açıklamasında, "Öğrenci sayılarındaki fark, açıköğretim fakültesinde okuyan, toplam 4 dönem ve üstü pasif öğrenci olarak tabir edilen kayıt yenilememiş ve sınavlara girmemiş öğrencilerin kayıtlarının silinmesi nedeniyle oluşmuştur" bilgisine yer verildi.Kaydı silinenlerin yüzde 50'si 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlıydıAnadolu Üniversitesi'nce, ilgili Kanun'un yayımından 2 yıl sonrasında 2022'de üst üste 4 dönem ve üzeri kayıt yenilemeyen ve tamamı açıköğretim programlarında kayıtlı 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiği bildirilen açıklamada, şu veriler paylaşıldı:Açıklamada, 2022 ve 2023 yılı açıköğretim öğrenci sayılarına ilişkin, "2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı öğrenci sayısı 4 milyon 454 bin 128 iken bu sayı 2022-2023 akademik yılında 2 milyon 835 bin 686'ya düşmüştür." bilgisi verildi.Kanun kapsamında, açıköğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydının silinmesi uygulamasının devam ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/yuksek-lisans-ve-doktora-programlarina-yeni-kriterler-1081803922.html

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