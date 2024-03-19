https://sputniknews.com.tr/20240319/nvidia-yeni-yapay-zeka-cipini-tanitti-dev-firmalarin-kullanmasi-bekleniyor-1081830171.html

Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı: Dev firmaların kullanması bekleniyor

Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı: Dev firmaların kullanması bekleniyor

Sputnik Türkiye

ABD'li çip üreticisi Nvidia, "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipinin tanıtımını yaptı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T10:41+0300

2024-03-19T10:41+0300

2024-03-19T10:41+0300

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nvidia

jensen huang

yapay zeka

ai

çip

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Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) yaptığı konuşmada, sahip olunan veri miktarının artacağını ve daha da büyük grafik işleme birimlerinin (GPU) oluşturulması gerekeceğini anlattı.Şirketin mevcut çip mimarisi Hopper'ın "fantastik" olduğunu ancak daha büyük GPU'lara ihtiyaçları olduğunu belirten Huang, adını matematikçi David Blackwell'den alan yeni nesil çip mimarisini anlattı.Huang, Blackwell'in bir çip olmadığını, bir platformun adı olduğunu kaydetti.Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, Blackwell platformunun önceki modele göre 25 kata kadar daha az maliyet ve enerji tüketimiyle trilyon parametreli büyük dil modelleri üzerinde gerçek zamanlı üretken yapay zekanın oluşturulup çalıştırılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.Açıklamada, Blackwell'i kullanması beklenen şirketler arasında Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla ve xAI'ın yer aldığı kaydedildi.Ayrıca, ilk Blackwell çipi GB200'ün bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240314/1081693051.html

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nvidia, jensen huang, yapay zeka, ai, çip