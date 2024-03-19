https://sputniknews.com.tr/20240319/nijerin-abd-ile-yaptigi-askeri-anlasmayi-feshine-iliskin-blinkenden-aciklama-temas-halindeyiz-1081833860.html
Nijer'in ABD ile yaptığı askeri anlaşmayı feshine ilişkin Blinken'den açıklama: 'Temas halindeyiz'
Nijer'in ABD ile yaptığı askeri anlaşmayı feshine ilişkin Blinken'den açıklama: 'Temas halindeyiz'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Nijer'in ABD ile yaptığı askeri anlaşmayı feshettiği yönündeki haberleri yorumlayarak, ABD'nin Nijer Anavatanı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T12:11+0300
2024-03-19T12:11+0300
2024-03-19T12:11+0300
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abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filipinler gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "CNSP ile temas halindeyiz ve onlarla ileriye dönük bir yol tartışıyoruz" dedi.Nijer'deki Askeri Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, Nijer hükümetinin ABD ile yaptığı ve ABD askerlerinin ülke topraklarında kalmasına izin veren askeri anlaşmayı feshetme kararı aldığı duyurmuştu.Pazartesi günü Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Nijer'in ABD ile askeri anlaşmasını feshetme kararından önce kendilerinin Nijer'deki geçiş hükümetine Rusya ve İran ile potansiyel olarak güçlenen bağlar konusundaki endişelerini dile getirdiğini dile getirmişti.Abdramane bu kararı, Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mary Catherine Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley başkanlığındaki bir ABD hükümet heyetinin Nijer'e yaptığı ziyaretin ardından açıkladı.'Niger 201', ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor. İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor. Nijer devletinden 10 yıllığına kiralanan 'Niger 201', ABD'nin en büyük ve en pahalı İHA üssü olarak kabul ediliyor.İnşası için 110 milyon dolar, yıllık bakımı için ise 30 milyon dolar harcayan ABD, söz konusu üssü, Sahel'deki ana istihbarat ve gözetleme merkezi olarak kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240317/1000-abd-askeri-bulunuyordu-nijer-abd-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1081763629.html
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abd, nijer, askeri üs, abd üssü, fesih, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı
abd, nijer, askeri üs, abd üssü, fesih, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı
Nijer'in ABD ile yaptığı askeri anlaşmayı feshine ilişkin Blinken'den açıklama: 'Temas halindeyiz'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Nijer'in ABD ile yaptığı askeri anlaşmayı feshettiği yönündeki haberleri yorumlayarak, ABD'nin Nijer Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) ile temas halinde olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filipinler gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "CNSP ile temas halindeyiz ve onlarla ileriye dönük bir yol tartışıyoruz" dedi.
Nijer'deki Askeri Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, Nijer hükümetinin ABD ile yaptığı ve ABD askerlerinin ülke topraklarında kalmasına izin veren askeri anlaşmayı feshetme kararı aldığı duyurmuştu.
Pazartesi günü Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Nijer'in ABD ile askeri anlaşmasını feshetme kararından önce kendilerinin Nijer'deki geçiş hükümetine Rusya ve İran ile potansiyel olarak güçlenen bağlar konusundaki endişelerini dile getirdiğini dile getirmişti.
Abdramane bu kararı, Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mary Catherine Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley başkanlığındaki bir ABD hükümet heyetinin Nijer'e yaptığı ziyaretin ardından açıkladı.
'Niger 201', ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor. İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor. Nijer devletinden 10 yıllığına kiralanan 'Niger 201', ABD'nin en büyük ve en pahalı İHA üssü olarak kabul ediliyor.
İnşası için 110 milyon dolar, yıllık bakımı için ise 30 milyon dolar harcayan ABD, söz konusu üssü, Sahel'deki ana istihbarat ve gözetleme merkezi olarak kullanıyor.