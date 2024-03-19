Nesli tehlike altındaki hayvanları avladı, kendine özel müze kurdu

© AA / Emniyet Genel Müdürlüğü Adreslerdeki aramalarda, jaguar, kutup ayısı, misk öküzü, kutup tilkisi ve tavşanı, bizon, timsah, aslan, leopar, geyik, antilop, sırtlan, piton yılanı gibi hayvanlar ile fil dişi, hayvan postu ve boynuzların olduğu 405 parça ele geçirildi. Hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "CITES'e aykırılık" suçlarından işlem başlatılan şüpheli emniyete götürüldü.