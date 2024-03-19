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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Korsan sektörümüzün vebasıdır
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Korsan sektörümüzün vebasıdır
Sputnik Türkiye
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Aksu, taksici esnafının sıkıntılarını dile getirerek korsan taşımacılığın sektörün vebasını olduğunu belirtti... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T11:40+0300
2024-03-19T11:46+0300
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eyüp aksu
istanbul taksiciler esnaf odası
korsan taksi
veba
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÜŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İTEO Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da korsan taksi problemi olduğunu belirterek yetkillerin bu konuda yardımını istedi. Aksu, İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu ifade ederek bu işi resmi olarak yapan taksicilerin iş bulmakta zorluklar yaşadığını belirtti.Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Aksu cümlelerini şu sözlerle devam etti:Ticari araçlarda devletin kaybının ÖTV'den yüzde 4 olduğu ifade eden Aksu, böylelikle devletin yüzde 20 KDV geliri elde edeceğini hatırlatarak ÖTV muafiyetiyle devletin büyük bir gelir elde edeceğini söyledi.'ÖTV muafiyeti ülke ekonomisine canlılık getirir'Ticari araçlara getirilecek ÖTV muafiyetiyle ülke ekonomisine bir canlılık geleceğini aktaran Aksu, ''Bakın şu anda ülke olarak yerel seçimlere gidiyoruz. İstanbul başta olmak üzere tüm adaylarımızın ortak gündemi kentsel dönüşüm. Ülkemizde 8 milyonun üzerinde ticari araç var. ÖTV getirildiğinde, devlet bunlardan KDV tutarı olarak 62.5 milyar dolar kazanacak. Bu da 2 trilyon lira yapıyor. Türkiye'deki taksilerin ÖTV'si bunun yüzde 1'ini tutuyor. Esnaf için yapılacak bir kolaylık, ülkemizde depreme karşı yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlayacak'' cümlelerini dile getirdi.'İstanbul'a 10 bin yeni taksi'Taksicilik sektörünün bir diğer büyük probleminin korsan taksicilik olduğunun altını çizen Aksu, eşit şartlarda çalışmadıklarını ifade ederen şu cümleleri kaydetti:'İBB'nin 5 bin yeni taksi projesi yasal değildi'İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin usul ve esas yönünden yasal olmaması nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221203/taksiciler-esnaf-odasi-baskani-eyup-aksu-yeni-taksi-kararini-yargiya-tasiyacagiz-1064112260.html
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istanbul, eyüp aksu, istanbul taksiciler esnaf odası, korsan taksi, veba, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, recep tayyip erdoğan, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
istanbul, eyüp aksu, istanbul taksiciler esnaf odası, korsan taksi, veba, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, recep tayyip erdoğan, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Korsan sektörümüzün vebasıdır

11:40 19.03.2024 (güncellendi: 11:46 19.03.2024)
© DHAİstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© DHA
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Aksu, taksici esnafının sıkıntılarını dile getirerek korsan taşımacılığın sektörün vebasını olduğunu belirtti. Aksu ayrıca 10 bin yeni taksinin hizmete girmesiyle bu sorunun çözüleceğini dile getirdi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÜŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İTEO Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da korsan taksi problemi olduğunu belirterek yetkillerin bu konuda yardımını istedi.
Aksu, İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu ifade ederek bu işi resmi olarak yapan taksicilerin iş bulmakta zorluklar yaşadığını belirtti.
Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Aksu cümlelerini şu sözlerle devam etti:
Bunun sonucu olarak da esnafımız bu ekonomi şartlarında zorlanıyor. Ülke olarak bu ekonomik buhranı en hafif şekilde atlatmayı umarken, esnaf olarak da ayakta kalmak için mücadele veriyoruz. Bu ekonomi şartlarında 1 milyondan aşağıda araç yok. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz. Çünkü hakikaten esnafımız zor günler yaşıyor. O yüzden en azından araçlarımızı yenileme noktasında devletimiz bize ÖTV desteği verebilir. 2023'teki genel seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki mitinginde ÖTV muafiyeti sözü vermişti. Esnaf olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri hep yerine getirdiğini biliyoruz. Bundan dolayı ÖTV muafiyetini sabırsızlıkla bekliyoruz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın vereceği ÖTV muafiyeti şoför esnafını rahatlatacağı gibi piyasanın canlanmasına da katkı sağlayacaktır'
Ticari araçlarda devletin kaybının ÖTV'den yüzde 4 olduğu ifade eden Aksu, böylelikle devletin yüzde 20 KDV geliri elde edeceğini hatırlatarak ÖTV muafiyetiyle devletin büyük bir gelir elde edeceğini söyledi.

'ÖTV muafiyeti ülke ekonomisine canlılık getirir'

Ticari araçlara getirilecek ÖTV muafiyetiyle ülke ekonomisine bir canlılık geleceğini aktaran Aksu, ''Bakın şu anda ülke olarak yerel seçimlere gidiyoruz. İstanbul başta olmak üzere tüm adaylarımızın ortak gündemi kentsel dönüşüm. Ülkemizde 8 milyonun üzerinde ticari araç var. ÖTV getirildiğinde, devlet bunlardan KDV tutarı olarak 62.5 milyar dolar kazanacak. Bu da 2 trilyon lira yapıyor. Türkiye'deki taksilerin ÖTV'si bunun yüzde 1'ini tutuyor. Esnaf için yapılacak bir kolaylık, ülkemizde depreme karşı yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlayacak'' cümlelerini dile getirdi.

'İstanbul'a 10 bin yeni taksi'

Taksicilik sektörünün bir diğer büyük probleminin korsan taksicilik olduğunun altını çizen Aksu, eşit şartlarda çalışmadıklarını ifade ederen şu cümleleri kaydetti:
Korsan taşımacılık sektörümüzün vebasıdır. Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor. Bu durumu sürekli yetkililere dile getiriyoruz. Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığını söyleniyor. O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmelidir. Biz bu duruma karşı çıkmayız. Korsan taşımacılığın önüne geçildiğinde zaten bu ihtiyaç doğal olarak karşımıza çıkacak. Ülkemizi ve esnafımızı ekonomik kayba uğratan korsan taşımacılık için artık etkili önlemler alınmalıdır. Ekmeğimizi çalan, ülke ekonomisine zarar veren bu oluşum ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için gerekiyorsa İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de. Yeter ki korsan taşımacılık ortadan artık kaldırılsın. Getirilecek 10 bin yeni taksi korsan taksilerin yüzde 6'sı kadar. Biz yeni taksilere karşı değiliz, korsana karşıyız. Korsan nedeniyle esnafımız iş bulamaz hale geldi.

'İBB'nin 5 bin yeni taksi projesi yasal değildi'

İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin usul ve esas yönünden yasal olmaması nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu şunları söyledi:
Ayrıca, pandemi döneminde taksi müşteri oranı yüzde 90'lara varan düşüşler yaşadık. Uzun bir süre meslektaşlarımız evine ekmek götürmekte zorlandı. Ama şimdi şartlar değişti. İstanbul çok hızlı göç alıyor. Bu nedenle korsanla mücadelede önemli adımlar atılarak, yasal yeni taksiler çıkarılabilir. İstanbul'da 20 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bu sayı her geçen gün de artıyor. Biz İstanbul’umuza hizmet için varız. Vatandaşın ve turistin en etkili şekilde hizmet almasını destekleriz. Biz taksi sayısı hukuka uygun şekilde artırılmasına karşı değiliz. Ayrıca İstanbul'a ilk etapta 10 bin yeni taksi ihale edilirse de aynı şekilde büyük bir gelir elde edecektir. Bir taksi yaklaşık 250 bin dolar. 10 bin yeni taksi 2.5 milyar dolar gelir demek. Yani 80 milyar lira yapar. Bu kaynak İstanbul'un kentsel dönüşümü için kullanılır. Bu kayıt dışı korsanın önüne geçildiğinde devletin kasasına girecek para da ortadadır. Bu nedenle her zaman şoför esnafımızın yanında yer alan hükümetimizden rica ediyoruz. Lütfen esnafı bu vebadan kurtarın, korsanı ortadan kaldırın. Esnaf Cumhurbaşkanımızdan ÖTV müjdesi bekliyor.
Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: Yeni taksi kararını yargıya taşıyacağız
3 Aralık 2022, 10:31
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