https://sputniknews.com.tr/20240319/istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-aksu-korsan-sektorumuzun-sektorumuzun-vebasidir-1081832862.html

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Korsan sektörümüzün vebasıdır

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Korsan sektörümüzün vebasıdır

Sputnik Türkiye

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Aksu, taksici esnafının sıkıntılarını dile getirerek korsan taşımacılığın sektörün vebasını olduğunu belirtti... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T11:40+0300

2024-03-19T11:40+0300

2024-03-19T11:46+0300

türkiye

istanbul

eyüp aksu

istanbul taksiciler esnaf odası

korsan taksi

veba

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

recep tayyip erdoğan

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÜŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İTEO Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da korsan taksi problemi olduğunu belirterek yetkillerin bu konuda yardımını istedi. Aksu, İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu ifade ederek bu işi resmi olarak yapan taksicilerin iş bulmakta zorluklar yaşadığını belirtti.Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini ifade eden Aksu cümlelerini şu sözlerle devam etti:Ticari araçlarda devletin kaybının ÖTV'den yüzde 4 olduğu ifade eden Aksu, böylelikle devletin yüzde 20 KDV geliri elde edeceğini hatırlatarak ÖTV muafiyetiyle devletin büyük bir gelir elde edeceğini söyledi.'ÖTV muafiyeti ülke ekonomisine canlılık getirir'Ticari araçlara getirilecek ÖTV muafiyetiyle ülke ekonomisine bir canlılık geleceğini aktaran Aksu, ''Bakın şu anda ülke olarak yerel seçimlere gidiyoruz. İstanbul başta olmak üzere tüm adaylarımızın ortak gündemi kentsel dönüşüm. Ülkemizde 8 milyonun üzerinde ticari araç var. ÖTV getirildiğinde, devlet bunlardan KDV tutarı olarak 62.5 milyar dolar kazanacak. Bu da 2 trilyon lira yapıyor. Türkiye'deki taksilerin ÖTV'si bunun yüzde 1'ini tutuyor. Esnaf için yapılacak bir kolaylık, ülkemizde depreme karşı yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlayacak'' cümlelerini dile getirdi.'İstanbul'a 10 bin yeni taksi'Taksicilik sektörünün bir diğer büyük probleminin korsan taksicilik olduğunun altını çizen Aksu, eşit şartlarda çalışmadıklarını ifade ederen şu cümleleri kaydetti:'İBB'nin 5 bin yeni taksi projesi yasal değildi'İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin usul ve esas yönünden yasal olmaması nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221203/taksiciler-esnaf-odasi-baskani-eyup-aksu-yeni-taksi-kararini-yargiya-tasiyacagiz-1064112260.html

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istanbul, eyüp aksu, istanbul taksiciler esnaf odası, korsan taksi, veba, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, recep tayyip erdoğan, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)