https://sputniknews.com.tr/20240319/gizemli-sokak-sanatcisi-banksy-londrada-ortaya-cikti-1081828520.html
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra'da ortaya çıktı
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra'da ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Son yılların en popüler sanatçılarından Banksy, Londra'da yeni eserini paylaştı. İnsanlar sanatçının eserine tekrar yoğun ilgi gösterdi 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:43+0300
2024-03-19T10:43+0300
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın Finsbury Park bölgesinde bir duvara püskürttüğü yeşil boyayla yeni bir duvar resmi oluşturarak ortaya çıkan Banksy, takipçilerini bir kez daha heyecanlandırdı.Bölgede yaşayanlar, mahallelerindeki bir duvarda ansızın beliren yeşil boyalı ağaç figürü ve sprey püskürten bir insan figürüyle karşılaştılar. Eserin tarzı, ilk bakışta Banksy'ye ait olduğu düşünüldü. 'Doğanın yaşadığı zorluklar' Banksy'nin sosyal medya hesaplarından eserin fotoğrafını paylaşmasıyla, duvarın bulunduğu sokak adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sosyal medya kullanıcıları, eserin çevreye dikkat çektiğini ve doğanın yaşadığı zorluklara işaret ettiğini belirttiler. 'Banksy sokağımızı seçtiği için gurur duyuyoruz'Eserin bulunduğu sokakta yaşayan bazı kişiler, Banksy'nin bu sokağı seçmesinden gurur duyduklarını söyledi. Banksy'nin eseri, çalınma veya silinme riski olmadan sokakta kalacak bir yapıya sahip olduğu için özellikle takdir edildi. Banksy, daha önce Londra'nın Peckham bölgesindeki bir trafik levhası üzerine yaptığı çizimle de gündeme gelmişti. Bu eser, sosyal medya kullanıcıları arasında 'ateşkes çağrısı' yorumlarına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211206/banksy-oscar-wildein-tutuldugu-hapishaneyi-satin-almak-icin-10-milyon-sterlin-teklif-etti-1051494188.html
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banksy, ağaç, doğa
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra'da ortaya çıktı
10:43 19.03.2024 (güncellendi: 10:45 19.03.2024)
Son yılların en popüler sanatçılarından Banksy, Londra'da yeni eserini paylaştı. İnsanlar sanatçının eserine tekrar yoğun ilgi gösterdi
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Finsbury Park bölgesinde bir duvara püskürttüğü yeşil boyayla yeni bir duvar resmi oluşturarak ortaya çıkan Banksy, takipçilerini bir kez daha heyecanlandırdı.
Bölgede yaşayanlar, mahallelerindeki bir duvarda ansızın beliren yeşil boyalı ağaç figürü ve sprey püskürten bir insan figürüyle karşılaştılar. Eserin tarzı, ilk bakışta Banksy'ye ait olduğu düşünüldü.
'Doğanın yaşadığı zorluklar'
Banksy'nin sosyal medya hesaplarından eserin fotoğrafını paylaşmasıyla, duvarın bulunduğu sokak adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sosyal medya kullanıcıları, eserin çevreye dikkat çektiğini ve doğanın yaşadığı zorluklara işaret ettiğini belirttiler.
'Banksy sokağımızı seçtiği için gurur duyuyoruz'
Eserin bulunduğu sokakta yaşayan bazı kişiler, Banksy'nin bu sokağı seçmesinden gurur duyduklarını söyledi. Banksy'nin eseri, çalınma veya silinme riski olmadan sokakta kalacak bir yapıya sahip olduğu için özellikle takdir edildi.
Banksy, daha önce Londra'nın Peckham bölgesindeki bir trafik levhası üzerine yaptığı çizimle de gündeme gelmişti. Bu eser, sosyal medya kullanıcıları arasında 'ateşkes çağrısı' yorumlarına neden olmuştu.