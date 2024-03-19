https://sputniknews.com.tr/20240319/geri-odeme-listesine-47-ilac-daha-alindi-1081826941.html
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle ilse 47 ilacın daha geri ödeme listesine... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T09:32+0300
2024-03-19T09:32+0300
2024-03-19T09:54+0300
türkiye
ilaç
geri ödeme
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
sağlık bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı.SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.47 ilaç arasına 3 adet daha kanser ilacı eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20240314/1081689900.html
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geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı,ilaç geri ödeme,geri ödemeli ilaçlar
geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı,ilaç geri ödeme,geri ödemeli ilaçlar
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
09:32 19.03.2024 (güncellendi: 09:54 19.03.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle ilse 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı.
SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
47 ilaç arasına 3 adet daha kanser ilacı eklendi.