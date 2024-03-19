https://sputniknews.com.tr/20240319/geri-odeme-listesine-47-ilac-daha-alindi-1081826941.html

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle ilse 47 ilacın daha geri ödeme listesine... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T09:32+0300

2024-03-19T09:32+0300

2024-03-19T09:54+0300

türkiye

ilaç

geri ödeme

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

sağlık bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı.SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.47 ilaç arasına 3 adet daha kanser ilacı eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20240314/1081689900.html

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Sputnik Türkiye

geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı,ilaç geri ödeme,geri ödemeli ilaçlar