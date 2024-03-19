https://sputniknews.com.tr/20240319/fifadan-5-super-lig-kulubune-transfer-yasagi-1081857410.html
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Sputnik Türkiye
FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T23:52+0300
2024-03-19T23:52+0300
2024-03-19T23:52+0300
spor
fifa
süper lig
transfer yasağı
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FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/fenerbahceden-aciklama-sayin-yilmaz-tuncun-aciklamalarini-uzuntu-ile-takip-ettik-1081854219.html
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fifa, süper lig, transfer yasağı
fifa, süper lig, transfer yasağı
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.
Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.