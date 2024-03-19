https://sputniknews.com.tr/20240319/erdogan-ibb-artik-nereye-gittigi-belli-olmayan-dest-deste-para-goruntuleri-ile-anilmaktadir-1081840121.html

Erdoğan: İBB artık nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleri ile anılmaktadır

Erdoğan: İBB artık nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleri ile anılmaktadır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB artık nereye gittiği belli olmayan dest deste para görüntüleri ile anılmaktadır" dedi. Erdoğan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T14:54+0300

2024-03-19T14:54+0300

2024-03-19T15:11+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

metro

istanbul

arnavutköy

açılış

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu:31 Mart'a kadar ücretsizCumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferlerin 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacağını bildirdi

https://sputniknews.com.tr/20240318/arnavutkoy-istanbul-havalimani-metro-hatti-yarin-aciliyor-8-dakikaya-dusecek-1081808321.html

istanbul

arnavutköy

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, metro, istanbul, arnavutköy, açılış