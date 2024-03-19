Erdoğan: İBB artık nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleri ile anılmaktadır
14:54 19.03.2024 (güncellendi: 15:11 19.03.2024)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB artık nereye gittiği belli olmayan dest deste para görüntüleri ile anılmaktadır" dedi. Erdoğan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen patra sayma görüntülerine ilişkin konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu:
İstanbul'da sadece iş bilmez değil, kirlenmiş bir yönetim var. İBB artık nereye gittiği belli olmayan dest deste para görüntüleri ile anılmaktadır. Alındığı söylenen il binasına verilen para ile oradaki paranın orantısızlığından kimse bahsetmiyor.
İstanbul'da kirli bir yönetim var.
Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek
(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını 1 yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz
(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız
Hesap uzmanıyım diyerek övünenlerin sesi çıkmıyor.
İstanbul'u depreme hazırlığı, ulaşımı, sosyal belediyeciliği ile geriletenler siyaseti de kirletti.
Milletimiz benzeri durumlara 1980'li yıllarda şahit oldu. 1989'da İstanbul'da, Ankara'da CHP'li belediyelerin hesabını veremedikleri pis işler yüzünden ülkemizde çok büyük tartışmalar yaşandı.
Milletimiz 1994'te bunları tasfiye etti. Adeta bir dejavu yaşıyor gibiyiz.
31 Mart'a kadar ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferlerin 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacağını bildirdi