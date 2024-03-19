https://sputniknews.com.tr/20240319/cern-rusya-baglantili-yaklasik-500-uzmanla-yollarini-ayiriyor-1081841985.html
CERN, Rusya bağlantılı yaklaşık 500 uzmanla yollarını ayırıyor
CERN, Rusya bağlantılı yaklaşık 500 uzmanla yollarını ayırıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) Rusya ile bağlantısı olan yüzlerce uzmanla kasım sonunda işbirliğini durduracağı belirtti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:46+0300
2024-03-19T15:46+0300
2024-03-19T15:46+0300
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nükleer
avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
nükleer araştırma merkezi
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CERN Sözcüsü Arnaud Marsollier, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda hâlâ herhangi bir Rus kuruluşuna bağlı olan ve çoğu İsviçre’de oturmayan 500’den az kullanıcımız var. İşbirliği anlaşmasını askıya alma kararı 30 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek” ifadesini kullandı.Bu bilim insanlarının Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki çalışmalarını diğer grupların üstleneceğini belirten Marsollier, CERN’in artık Rusya’dan fon almadığını anımsattı.CERN, 2022 Mart ayında, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’nın gözlemci statüsünü ve Rus kuruluşlarla işbirliğini askıya almıştı. Merkez, Rusya’ya yönelik tüm uluslararası yaptırımlara uyma sözünü vermişti.Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Kolu Budker Nükleer Fizik Enstitüsü Direktörü Pavel Logaçev, aralık ayında yaptığı açıklamada, enstitü uzmanlarının 2024 sonbahara kadar CERN ile işbirliğini sürdüreceğini ve işlerini diğer ülkelerden meslektaşlarına aktarmaya başladıklarını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/cern-rus-bilim-insanlariyla-ilgili-tartisma-yuzunden-arastirma-yazilarinin-yayinini-durdurdu-1065811690.html
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rusya, bilim, nükleer, avrupa nükleer araştırma merkezi (cern), nükleer araştırma merkezi
rusya, bilim, nükleer, avrupa nükleer araştırma merkezi (cern), nükleer araştırma merkezi
CERN, Rusya bağlantılı yaklaşık 500 uzmanla yollarını ayırıyor
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) Rusya ile bağlantısı olan yüzlerce uzmanla kasım sonunda işbirliğini durduracağı belirtti.
CERN Sözcüsü Arnaud Marsollier, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda hâlâ herhangi bir Rus kuruluşuna bağlı olan ve çoğu İsviçre’de oturmayan 500’den az kullanıcımız var. İşbirliği anlaşmasını askıya alma kararı 30 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek” ifadesini kullandı.
Bu bilim insanlarının Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki çalışmalarını diğer grupların üstleneceğini belirten Marsollier, CERN’in artık Rusya’dan fon almadığını anımsattı.
CERN, 2022 Mart ayında, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’nın gözlemci statüsünü ve Rus kuruluşlarla işbirliğini askıya almıştı. Merkez, Rusya’ya yönelik tüm uluslararası yaptırımlara uyma sözünü vermişti.
Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Kolu Budker Nükleer Fizik Enstitüsü Direktörü Pavel Logaçev, aralık ayında yaptığı açıklamada, enstitü uzmanlarının 2024 sonbahara kadar CERN ile işbirliğini sürdüreceğini ve işlerini diğer ülkelerden meslektaşlarına aktarmaya başladıklarını bildirmişti.