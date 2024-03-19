https://sputniknews.com.tr/20240319/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1081821525.html

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T00:30+0300

2024-03-19T00:30+0300

2024-03-19T00:36+0300

türkiye

resmi gazete

atama

bakanlık

kararname

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.Ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında;Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken, bu suretle boşalan Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi getirildi.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonla-ilgili-tarih-verdi-gerileme-beklemiyoruz-1081821068.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, atama, bakanlık, kararname