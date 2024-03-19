https://sputniknews.com.tr/20240319/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1081821525.html
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T00:30+0300
2024-03-19T00:30+0300
2024-03-19T00:36+0300
türkiye
resmi gazete
atama
bakanlık
kararname
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.Ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında;Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken, bu suretle boşalan Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi getirildi.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.
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resmi gazete, atama, bakanlık, kararname
resmi gazete, atama, bakanlık, kararname
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
00:30 19.03.2024 (güncellendi: 00:36 19.03.2024)
Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.
Ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında;
Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken, bu suretle boşalan Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi getirildi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.