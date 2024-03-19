https://sputniknews.com.tr/20240319/aday-gosterilmeyen-tunc-soyer-mal-varligini-acikladi-1081834787.html
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek olan Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T12:43+0300
2024-03-19T12:43+0300
2024-03-19T13:05+0300
tunç soyer
2024 türkiye yerel seçimleri
mal varlığı
politika
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064031450_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_10269f8e5f6b29cee75a9d801fc704c1.jpg
Görevini yaklaşık 10 gün sonra devretmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, hem kendisinin hem de eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaştı.Buna göre Soyer'in kendisinin Karaburun Çatalkaya'da 1991'de edindiği binanın üçte birlik hissesi ve Üçkuyruklar'da 2003'te satın aldığı bir bina bulunuyor.Neptün Soyer'in ise iki binası ve bir de içinde bina olan arazisi bulunuyor.Tunç Soyer'in üzerine kayıtlı 2010 model bir Wolkswagen marka otomobil de bulunuyor.Mal varlığı beyanında Soyer çiftinin banka hesaplarında ne kadar para olduğu da açıklandı. Buna göre Soyer'in baka hesabında 31 bin euro, 941 bin TL, bireysel emeklilik için 1 milyon 498 bin TL bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/chpli-yoneticiler-gozaltina-alindi-1081831381.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064031450_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ce1de16a938719b7ce3c3f511f52ed7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunç soyer mal varlığı
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
12:43 19.03.2024 (güncellendi: 13:05 19.03.2024)
31 Mart seçimlerine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek olan Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.
Görevini yaklaşık 10 gün sonra devretmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, hem kendisinin hem de eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaştı.
Buna göre Soyer'in kendisinin Karaburun Çatalkaya'da 1991'de edindiği binanın üçte birlik hissesi ve Üçkuyruklar'da 2003'te satın aldığı bir bina bulunuyor.
Neptün Soyer'in ise iki binası ve bir de içinde bina olan arazisi bulunuyor.
Tunç Soyer'in üzerine kayıtlı 2010 model bir Wolkswagen marka otomobil de bulunuyor.
Mal varlığı beyanında Soyer çiftinin banka hesaplarında ne kadar para olduğu da açıklandı. Buna göre Soyer'in baka hesabında 31 bin euro, 941 bin TL, bireysel emeklilik için 1 milyon 498 bin TL bulunuyor.