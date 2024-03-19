https://sputniknews.com.tr/20240319/aday-gosterilmeyen-tunc-soyer-mal-varligini-acikladi-1081834787.html

Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

Sputnik Türkiye

31 Mart seçimlerine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek olan Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T12:43+0300

2024-03-19T12:43+0300

2024-03-19T13:05+0300

tunç soyer

2024 türkiye yerel seçimleri

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31 mart yerel seçimleri

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izmir büyükşehir belediye başkanlığı

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Görevini yaklaşık 10 gün sonra devretmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, hem kendisinin hem de eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaştı.Buna göre Soyer'in kendisinin Karaburun Çatalkaya'da 1991'de edindiği binanın üçte birlik hissesi ve Üçkuyruklar'da 2003'te satın aldığı bir bina bulunuyor.Neptün Soyer'in ise iki binası ve bir de içinde bina olan arazisi bulunuyor.Tunç Soyer'in üzerine kayıtlı 2010 model bir Wolkswagen marka otomobil de bulunuyor.Mal varlığı beyanında Soyer çiftinin banka hesaplarında ne kadar para olduğu da açıklandı. Buna göre Soyer'in baka hesabında 31 bin euro, 941 bin TL, bireysel emeklilik için 1 milyon 498 bin TL bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240319/chpli-yoneticiler-gozaltina-alindi-1081831381.html

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