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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Abdulkadir Selvi: Temiz siyaset için para kulelerini unutma unutturma
Abdulkadir Selvi: Temiz siyaset için para kulelerini unutma unutturma
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin 'para sayan da taşıyan da getiren de Ekrem İmamoğlu’nun... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:'Temiz siyaset için para kulelerini unutturma'
https://sputniknews.com.tr/20240318/canan-kaftancioglu-para-sayma-goruntulerine-iliskin-sorusturmada-ifadeye-cagirildi-1081819902.html
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özgür özel, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para

Abdulkadir Selvi: Temiz siyaset için para kulelerini unutma unutturma

10:27 19.03.2024 (güncellendi: 10:29 19.03.2024)
© İHACHP’de para sayma
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© İHA
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Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin 'para sayan da taşıyan da getiren de Ekrem İmamoğlu’nun sırdaşları' dedi ve "Temiz siyaset için para kulelerini unutma, unutturma diyorum" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
"CHP’nin para kulelerinin arkasından Ekrem İmamoğlu’nun silueti gözükmeye başladı. Çünkü para sayan da taşıyan da getiren de Ekrem İmamoğlu’nun sırdaşları. “Kafa kopartan” lakabı ile tanınan Fatih Keleş, İmamoğlu şirketlerinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İmamoğlu’nun avukatı ve son seçimde milletvekili seçilmesini sağladığı Beylikdüzü eski İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer. Bu olayda ismi gündeme gelmedi ama İmamoğlu’nun yakın ekibinden Ertan Yıldız. Ama biri var ki İmamoğlu için çok önemli bir isim. İl Başkanlığı binasının alımı sırasındaki görevleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu’nun da bilgisine başvurulması gerekiyor. CHP kulislerinden edindiğim bilgi, bina sahibi ile elden para verilmesi şeklinde bir pazarlık yapılmamış. Zaten Siyasi Partiler Yasası’na da aykırı. Kayıp trilyon davasında Erbakan’ın başına gelenleri biliyorsunuz. 2 yıl 4 ay Erbakan hapis cezasına çarptırılmıştı."

'Temiz siyaset için para kulelerini unutturma'

Savcılık dün binanın sahibi Ali Rıza Braka’nın ifadesini aldı. Bu paranın nereye ödendiğini anlamak için Braka‘nın banka hesaplarının kontrol edilmesi yeterli olur. Sanıyorum mahkeme bunu yapacak. Bu arada savcılık, binanın alınmasıyla ilgili olarak CHP’nin kasasından yapılan ödemeyi sorarsa, banka dekontlarının hazır olduğu söyleniyor. CHP’nin resmi banka hesabından yapılan ödeme ile balya balya sayılan paralar arasında fark çıkarsa, işte o zaman para kulelerinin arkasındakiler korksun. Temiz siyaset için para kulelerini unutma, unutturma diyorum...
CHP'li Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
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Canan Kaftancıoğlu 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeye çağırıldı
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