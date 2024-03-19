https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-savunma-bakani-austin-ikna-turu-icin-avrupada-biden-yonetimi-ukraynayi-desteklemeye-kararli-1081841476.html
ABD Savunma Bakanı Austin ikna turu için Avrupa'da: 'Biden yönetimi Ukrayna'yı desteklemeye kararlı'
ABD Savunma Bakanı Austin ikna turu için Avrupa'da: 'Biden yönetimi Ukrayna'yı desteklemeye kararlı'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Avrupalı müttefiklerine, Başkan Joe Biden yönetiminin hala Ukrayna'yı desteklemeye dair kararlı olduğunu dile getirdi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:30+0300
2024-03-19T15:30+0300
2024-03-19T15:30+0300
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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'yı askeri olarak destekleyen yaklaşık 50 müttefikin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bilinen aylık toplantısına liderlik etti.Pentagon Şefi Austin toplantının başında "Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir. Bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir" dedi.Prostat kanseri tedavisi nedeniyle bu yıl ilk kez seyahat eden Austin, Washington'un ek fon olmadan Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğini belirtmezken Kongre'den de bahsetmediği aktarıldı.Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Ukrayna'ya 60 milyar dolar daha sağlayacak bir tasarıyı oylamaya sunmayı reddetmiş ve buna istinaden Beyaz Saray iki yılı aşkın bir süredir Kiev'e yardım göndermenin yollarını arıyor.Yetkililer finansman eksikliğinin Ukrayna'da sahada etkisini göstermeye başladığını ve Ukrayna güçlerinin kıt kaynakları yönetmek zorunda kaldığını dile getirmeye başladı. ABD savunma yetkilileri, müttefiklerin finansman durumlarının ve Ukrayna'ya teçhizat tedarik edilememesinden kaynaklanan sorunların farkında olduklarını dile getirirken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, "Müttefiklerimizin ABD desteğinin eksikliğini telafi etmek için güçlerini birleştirmelerinin bir yolu yok" dedi.Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım göndereceğini açıklamış ancak bunun Pentagon'un yaptığı askeri sözleşmelerden beklenmedik tasarrufların ardından gelen olağanüstü bir hamle olduğunu da eklemişti.Uzmanlar Austin'in Avrupa'da şüpheci bir kitleyle karşılaşacağını söylüyor.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Cuma günü Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240317/beyaz-saray-ukrayna-ordusu-muhimmat-eksikligi-nedeniyle-geri-cekiliyor-1081775219.html
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pentagon, lloyd austin, almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, joe biden, mike johnson, abd, cumhuriyetçiler, fransa, emmanuel macron, olaf scholz, polonya, donald tusk
pentagon, lloyd austin, almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, joe biden, mike johnson, abd, cumhuriyetçiler, fransa, emmanuel macron, olaf scholz, polonya, donald tusk
ABD Savunma Bakanı Austin ikna turu için Avrupa'da: 'Biden yönetimi Ukrayna'yı desteklemeye kararlı'
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Avrupalı müttefiklerine, Başkan Joe Biden yönetiminin hala Ukrayna'yı desteklemeye dair kararlı olduğunu dile getirdi.
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'yı askeri olarak destekleyen yaklaşık 50 müttefikin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bilinen aylık toplantısına liderlik etti.
Pentagon Şefi Austin toplantının başında "Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir. Bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir" dedi.
Prostat kanseri tedavisi nedeniyle bu yıl ilk kez seyahat eden Austin, Washington'un ek fon olmadan Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğini belirtmezken Kongre'den de bahsetmediği aktarıldı.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Ukrayna'ya 60 milyar dolar daha sağlayacak bir tasarıyı oylamaya sunmayı reddetmiş ve buna istinaden Beyaz Saray iki yılı aşkın bir süredir Kiev'e yardım göndermenin yollarını arıyor.
Yetkililer finansman eksikliğinin Ukrayna'da sahada etkisini göstermeye başladığını ve Ukrayna güçlerinin kıt kaynakları yönetmek zorunda kaldığını dile getirmeye başladı. ABD savunma yetkilileri, müttefiklerin finansman durumlarının ve Ukrayna'ya teçhizat tedarik edilememesinden kaynaklanan sorunların farkında olduklarını dile getirirken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, "Müttefiklerimizin ABD desteğinin eksikliğini telafi etmek için güçlerini birleştirmelerinin bir yolu yok" dedi.
Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım göndereceğini açıklamış ancak bunun Pentagon'un yaptığı askeri sözleşmelerden beklenmedik tasarrufların ardından gelen olağanüstü bir hamle olduğunu da eklemişti.
Uzmanlar Austin'in Avrupa'da şüpheci bir kitleyle karşılaşacağını söylüyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Cuma günü Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.