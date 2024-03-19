https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-buyukelcisinden-tbmmde-pes-pese-ziyaretler-1081841261.html

ABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler

ABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler

Sputnik Türkiye

Kısa süre önce İsveç’'in NATO üyeliğine evet diyen TBMM, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in yoğun ziyaretlerine sahne... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T15:31+0300

2024-03-19T15:31+0300

2024-03-19T15:31+0300

türkiye

tbmm

numan kurtulmuş

jeffry flake

abd hazine bakanlığı

isveç

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ABD’nin baskılarına rağmen uzun süre İsveç’in NATO üyeliğine evet demeyen TBMM, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in yoğun ziyaretlerine sahne oluyor. TBMM’nin açılış töreni ve resepsiyonu gibi etkinliklere katılmayan ABD Büyükelçisi TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğine evet demesinin ardından ziyaretlerini sıklaştırdı. ABD Büyükelçisi Şubat ayı içerisinde ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmişti. Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada ikilinin, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtilmişti. ABD Büyükelçisi Kurtulmuş’un ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’dan randevu talep etti. TBMM’de bir araya gelen ABD Büyükelçisi ile Akar görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. ABD Büyükelçisin İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edildiği TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’dan da randevu talep ettiği öğrenildi. İkilinin görüşüp görüşemeyeceği yada görüşmenin tarihine ilişkin ise şu anda kesin bilgi bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240311/isvec-bayragi-nato-karargahinda-gondere-cekildi-1081591944.html

türkiye

isveç

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, numan kurtulmuş, jeffry flake, abd hazine bakanlığı, isveç