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ABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler
ABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler
Sputnik Türkiye
Kısa süre önce İsveç’'in NATO üyeliğine evet diyen TBMM, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in yoğun ziyaretlerine sahne... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T15:31+0300
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ABD’nin baskılarına rağmen uzun süre İsveç’in NATO üyeliğine evet demeyen TBMM, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in yoğun ziyaretlerine sahne oluyor. TBMM’nin açılış töreni ve resepsiyonu gibi etkinliklere katılmayan ABD Büyükelçisi TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğine evet demesinin ardından ziyaretlerini sıklaştırdı. ABD Büyükelçisi Şubat ayı içerisinde ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmişti. Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada ikilinin, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtilmişti. ABD Büyükelçisi Kurtulmuş’un ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’dan randevu talep etti. TBMM’de bir araya gelen ABD Büyükelçisi ile Akar görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. ABD Büyükelçisin İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edildiği TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’dan da randevu talep ettiği öğrenildi. İkilinin görüşüp görüşemeyeceği yada görüşmenin tarihine ilişkin ise şu anda kesin bilgi bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240311/isvec-bayragi-nato-karargahinda-gondere-cekildi-1081591944.html
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tbmm, numan kurtulmuş, jeffry flake, abd hazine bakanlığı, isveç
tbmm, numan kurtulmuş, jeffry flake, abd hazine bakanlığı, isveç

ABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler

15:31 19.03.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler
ABD Büyükelçisi'nden TBMM'de peş peşe ziyaretler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Kısa süre önce İsveç’'in NATO üyeliğine evet diyen TBMM, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in yoğun ziyaretlerine sahne oluyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un ardından Büyükelçi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın ziyaret etti. Büyükelçi TBMM’nin açılış tören ise katılmamıştı.
ABD’nin baskılarına rağmen uzun süre İsveç’in NATO üyeliğine evet demeyen TBMM, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in yoğun ziyaretlerine sahne oluyor.
TBMM’nin açılış töreni ve resepsiyonu gibi etkinliklere katılmayan ABD Büyükelçisi TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğine evet demesinin ardından ziyaretlerini sıklaştırdı.
ABD Büyükelçisi Şubat ayı içerisinde ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmişti.
Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada ikilinin, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtilmişti.
ABD Büyükelçisi Kurtulmuş’un ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’dan randevu talep etti.
TBMM’de bir araya gelen ABD Büyükelçisi ile Akar görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
ABD Büyükelçisin İsveç’in NATO üyeliğinin kabul edildiği TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’dan da randevu talep ettiği öğrenildi. İkilinin görüşüp görüşemeyeceği yada görüşmenin tarihine ilişkin ise şu anda kesin bilgi bulunmuyor.
İsveç NATO üyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
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