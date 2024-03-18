https://sputniknews.com.tr/20240318/tffden-trabzonspor-fenerbahce-macinda-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-1081785699.html
TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama
TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T01:44+0300
2024-03-18T01:44+0300
2024-03-18T01:44+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240318/icisleri-bakanligindan-trabzonspor-fenerbahce-macina-sorusturma--1081781644.html
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklaması yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."