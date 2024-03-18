https://sputniknews.com.tr/20240318/tek-basina-okey-oynadi-okey-atamadim-1081806739.html

Tek başına okey oynadı: 'Okey atamadım'

Tek başına okey oynadı: 'Okey atamadım'

Sputnik Türkiye

Sivas’ta bir vatandaşın 4 kişilik okey masasında tek başına oynaması sosyal medyada ilgi gördü. 2, 3 ve 4’üncüye ihtiyaç duymayan Ahmet Doğan'ın oyun oynaması... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T13:55+0300

2024-03-18T13:55+0300

2024-03-18T13:55+0300

yaşam

okey

okey oyunu

kahve

sivas

oyun

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Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.'Tek başıma bittim, okey atamadım'Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” dedi.'Videoya birçok beğeni geldi'Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240228/senede-bir-gun-kadinlar-kahveye-gidiyor-erkeklerin-sokaga-cikmasi-yasaklaniyor-1081178210.html

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okey, okey oyunu, kahve, sivas, oyun