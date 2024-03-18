https://sputniknews.com.tr/20240318/tek-basina-okey-oynadi-okey-atamadim-1081806739.html
Tek başına okey oynadı: 'Okey atamadım'
Tek başına okey oynadı: 'Okey atamadım'
Sputnik Türkiye
Sivas’ta bir vatandaşın 4 kişilik okey masasında tek başına oynaması sosyal medyada ilgi gördü. 2, 3 ve 4’üncüye ihtiyaç duymayan Ahmet Doğan'ın oyun oynaması... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T13:55+0300
2024-03-18T13:55+0300
2024-03-18T13:55+0300
yaşam
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kahve
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Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.'Tek başıma bittim, okey atamadım'Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” dedi.'Videoya birçok beğeni geldi'Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi” şeklinde konuştu.
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okey, okey oyunu, kahve, sivas, oyun
okey, okey oyunu, kahve, sivas, oyun
Tek başına okey oynadı: 'Okey atamadım'
Sivas’ta bir vatandaşın 4 kişilik okey masasında tek başına oynaması sosyal medyada ilgi gördü. 2, 3 ve 4’üncüye ihtiyaç duymayan Ahmet Doğan'ın oyun oynaması, sosyal medyada arkadaşları tarafından paylaşıldı.
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
'Tek başıma bittim, okey atamadım'
Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” dedi.
'Videoya birçok beğeni geldi'
Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi” şeklinde konuştu.