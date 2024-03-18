https://sputniknews.com.tr/20240318/slovakyada-ayi-sokaga-indi-insanlara-saldirdi-2-yarali--1081797509.html

Slovakya'da ayı sokağa indi, insanlara saldırdı: 2 yaralı

Slovakya'da ayı sokağa indi, insanlara saldırdı: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Slovakya'nın bir kasabasında ayı sokağa indi ve insanlara saldırdı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T10:32+0300

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Slovakya'da Liptovsky Mikulas kasabasında sokağa inen ayı, insanlara saldırdı. Cep telefonlarıyla görüntülenen videolarda ayının yaşlı bir adama saldırdığı da görüldü. Yetkililer, ayının 49 yaşındaki bir kadını omzundan, 72 yaşındaki adamı da başından yaraladığını açıkladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı.Son dönemde kasabalarda ayı saldırılarının artması ile birlikte bazı ülkelerde önlem çağrısı yapılmıştı. Slovakya ve Romanya Çevre Bakanlığı, gelecek AB konseyinde ayıların neslinin artık tehlikede olmadığını ve bu nedenle avlanabilmesinin normalleştirilmesi teklifini sunacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240126/ayi-saldirisindan-kurtulmak-icin-kendi-kolunu-kesti-1080063603.html

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slovakya, ayı, ayı yavrusu, boz ayı, saldırı, hayvan, kasaba, hayvan hakları