https://sputniknews.com.tr/20240318/slovakyada-ayi-sokaga-indi-insanlara-saldirdi-2-yarali--1081797509.html
Slovakya'da ayı sokağa indi, insanlara saldırdı: 2 yaralı
Slovakya'da ayı sokağa indi, insanlara saldırdı: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Slovakya'nın bir kasabasında ayı sokağa indi ve insanlara saldırdı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T10:32+0300
2024-03-18T10:32+0300
2024-03-18T11:11+0300
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hayvan hakları
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Slovakya'da Liptovsky Mikulas kasabasında sokağa inen ayı, insanlara saldırdı. Cep telefonlarıyla görüntülenen videolarda ayının yaşlı bir adama saldırdığı da görüldü. Yetkililer, ayının 49 yaşındaki bir kadını omzundan, 72 yaşındaki adamı da başından yaraladığını açıkladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı.Son dönemde kasabalarda ayı saldırılarının artması ile birlikte bazı ülkelerde önlem çağrısı yapılmıştı. Slovakya ve Romanya Çevre Bakanlığı, gelecek AB konseyinde ayıların neslinin artık tehlikede olmadığını ve bu nedenle avlanabilmesinin normalleştirilmesi teklifini sunacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/ayi-saldirisindan-kurtulmak-icin-kendi-kolunu-kesti-1080063603.html
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slovakya, ayı, ayı yavrusu, boz ayı, saldırı, hayvan, kasaba, hayvan hakları
slovakya, ayı, ayı yavrusu, boz ayı, saldırı, hayvan, kasaba, hayvan hakları
Slovakya'da ayı sokağa indi, insanlara saldırdı: 2 yaralı
10:32 18.03.2024 (güncellendi: 11:11 18.03.2024)
Slovakya'nın bir kasabasında ayı sokağa indi ve insanlara saldırdı.
Slovakya'da Liptovsky Mikulas kasabasında sokağa inen ayı, insanlara saldırdı. Cep telefonlarıyla görüntülenen videolarda ayının yaşlı bir adama saldırdığı da görüldü. Yetkililer, ayının 49 yaşındaki bir kadını omzundan, 72 yaşındaki adamı da başından yaraladığını açıkladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı.
Son dönemde kasabalarda ayı saldırılarının artması ile birlikte bazı ülkelerde önlem çağrısı yapılmıştı. Slovakya ve Romanya Çevre Bakanlığı, gelecek AB konseyinde ayıların neslinin artık tehlikede olmadığını ve bu nedenle avlanabilmesinin normalleştirilmesi teklifini sunacağını açıkladı.