https://sputniknews.com.tr/20240318/kremlin-putine-verilen-destek-gayri-mesruluk-iddialarinin-temelsiz-oldugunu-gosteriyor-1081786444.html

Kremlin: Putin’e verilen destek, gayri meşruluk iddialarının temelsiz olduğunu gösteriyor

Kremlin: Putin’e verilen destek, gayri meşruluk iddialarının temelsiz olduğunu gösteriyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkan adayı ve mevcut ülke lideri Vladimir Putin’e verilen inanılmaz düzeydeki desteğin, seçimlerin gayri meşru olduğu yönündeki... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T02:25+0300

2024-03-18T02:25+0300

2024-03-18T02:25+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 87’inin üstünde oyla rekor kırarak büyük zafer elde etmesini değerlendirdi.Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İnanılmaz düzeydeki halk desteği, seçimlerin gayri meşru olduğu yönündeki tüm spekülasyonların hiçbir temele sahip olmadığının en iyi kanıtı” ifadesini kullandı.Peskov, “İktidarda geçen 24 yıl sonra yaklaşık yüzde 87’lik destek. Bu benzeri görülmemiş bir sonuç” diye ekledi.Rusya Merkez Seçim Kurulu, sandıkların yüzde 87.98’inin açıldığını duyururken sonuçlara göre Vladimir Putin oyların yüzde 87.21’ini aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/mehmet-perincek-rus-halki-batinin-baski-araclarina-karsi-bir-birlik-gosterisinde-bulunmus-oldu-1081785927.html

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kremlin, kremlin, dmitriy peskov, dimitri peskov, seçim, vladimir putin