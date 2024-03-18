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Kremlin: Putin Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Kremlin: Putin Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçimlerdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T21:30+0300
2024-03-18T22:07+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
son dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i seçimlerdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.Açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk lider, Vladimir Putin’i Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı samimi bir şekilde tebrik etti ve Rusya halkının yararına yönelik devlet faaliyetlerinde kendisine yeni başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Putin ve Erdoğan’ın, yaptıkları görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla daha yakın iş birliğine yönelik karşılıklı niyetlerini dile getirdiği kaydedildi.‘Uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi ele alındı’Açıklamada, “Karadeniz bölgesi de dahil olmak üzere uluslararası istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin konular görüşüldü” vurgusu yapıldı.Putin’den Erdoğan’a ve Türkiye’deki tüm Müslümanlara Ramazan dolayısıyla tebrikRus liderin Türk mevkidaşını ve Türkiye’deki tüm Müslümanları Ramazan ayı dolayısıyla tebrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’deki tüm Müslümanları kutsal Ramazan ayı dolayısıyla tebrik etti. Diyalogun çeşitli formatlarda sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı” ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan'ın, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirttiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, son dakika, tebrik, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, son dakika, tebrik, telefon görüşmesi

Kremlin: Putin Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

21:30 18.03.2024 (güncellendi: 22:07 18.03.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçimlerdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i seçimlerdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk lider, Vladimir Putin’i Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı samimi bir şekilde tebrik etti ve Rusya halkının yararına yönelik devlet faaliyetlerinde kendisine yeni başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Putin ve Erdoğan’ın, yaptıkları görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla daha yakın iş birliğine yönelik karşılıklı niyetlerini dile getirdiği kaydedildi.

‘Uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi ele alındı’

Açıklamada, “Karadeniz bölgesi de dahil olmak üzere uluslararası istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin konular görüşüldü” vurgusu yapıldı.

Putin’den Erdoğan’a ve Türkiye’deki tüm Müslümanlara Ramazan dolayısıyla tebrik

Rus liderin Türk mevkidaşını ve Türkiye’deki tüm Müslümanları Ramazan ayı dolayısıyla tebrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’deki tüm Müslümanları kutsal Ramazan ayı dolayısıyla tebrik etti. Diyalogun çeşitli formatlarda sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı” ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesine dair bir açıklama yaptı.
Açıklamada görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan'ın, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirttiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
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Putin'in zaferi: Filistin, Suriye, Hindistan ve BAE liderlerinden tebrik mesajı
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