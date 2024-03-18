Oy kullanan Kırımlı seçmenlerin yüzde 96.7'si, Sivastopol seçmeninin ise yüzde 95.6'sı Rusya ile yeniden birleşmeyi desteklemişti.Kırım'ın Rusya ile birleşmesinin tarihçesi, Sputnik'in infografiğinde.

Kırım'ın Rusya’yla yeniden birleşmesi 10 yıl önce gerçekleşti

Kırım bu yıl Rusya’yla yeniden birleşmenin 10. yıldönümünü kutluyor. 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol'u Rusya Federasyonu'na kabul eden bir belge imzalamış ve bu belge 21 Mart'ta Federal Meclis tarafından onaylanmıştı.