https://sputniknews.com.tr/20240318/izlandada-son-uc-ayda-dorduncu-yanardag-patlamasi-1081793376.html
İzlanda'da son üç ayda dördüncü yanardağ patlaması
İzlanda'da son üç ayda dördüncü yanardağ patlaması
Sputnik Türkiye
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T08:13+0300
2024-03-18T08:13+0300
2024-03-18T08:13+0300
dünya
izlanda
yanardağ
yanardağ patlaması
doğal afet
deprem
kuzey amerika
avrasya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081793219_0:7:1806:1023_1920x0_80_0_0_18e10e6f275a7c0d2010b73ff6ef2440.jpg
İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürtürken, Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.Yetkililerin "en güçlü patlama” olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.İzlanda'da yanardağ patlamalarıİzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde bulunan İzlanda, sürekli olarak volkanik patlamaların merkezi konumunda yer alıyor.Levhaların birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ettiği kaydedilirken, yerkabuğunun altındaki magmanın da bu nedenle yüzeye çıktığı biliniyor.Bu durum İzlanda’ya deprem ve volkan bölgesi özelliği sağlarken, ülkede 33 aktif volkanik sistemin bulunduğuna inanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/3-kez-yanardag-patlamisti-kayitlara-gecen-en-hizli-magma-akintisi-izlandada-gerceklesti--1080588433.html
izlanda
kuzey amerika
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081793219_218:0:1589:1028_1920x0_80_0_0_7ed9df5e0044e5fdd71e91a4a68d0d80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izlanda, yanardağ, yanardağ patlaması, doğal afet, deprem, kuzey amerika, avrasya
izlanda, yanardağ, yanardağ patlaması, doğal afet, deprem, kuzey amerika, avrasya
İzlanda'da son üç ayda dördüncü yanardağ patlaması
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı.
İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürtürken, Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.
Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.
Yetkililerin "en güçlü patlama” olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.
İzlanda'da yanardağ patlamaları
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.
Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.
Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.
İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.
Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde bulunan İzlanda, sürekli olarak volkanik patlamaların merkezi konumunda yer alıyor.
Levhaların birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ettiği kaydedilirken, yerkabuğunun altındaki magmanın da bu nedenle yüzeye çıktığı biliniyor.
Bu durum İzlanda’ya deprem ve volkan bölgesi özelliği sağlarken, ülkede 33 aktif volkanik sistemin bulunduğuna inanılıyor.