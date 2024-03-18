https://sputniknews.com.tr/20240318/izlandada-son-uc-ayda-dorduncu-yanardag-patlamasi-1081793376.html

İzlanda'da son üç ayda dördüncü yanardağ patlaması

İzlanda'da son üç ayda dördüncü yanardağ patlaması

Sputnik Türkiye

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T08:13+0300

2024-03-18T08:13+0300

2024-03-18T08:13+0300

dünya

izlanda

yanardağ

yanardağ patlaması

doğal afet

deprem

kuzey amerika

avrasya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081793219_0:7:1806:1023_1920x0_80_0_0_18e10e6f275a7c0d2010b73ff6ef2440.jpg

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürtürken, Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.Yetkililerin "en güçlü patlama” olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.İzlanda'da yanardağ patlamalarıİzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde bulunan İzlanda, sürekli olarak volkanik patlamaların merkezi konumunda yer alıyor.Levhaların birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ettiği kaydedilirken, yerkabuğunun altındaki magmanın da bu nedenle yüzeye çıktığı biliniyor.Bu durum İzlanda’ya deprem ve volkan bölgesi özelliği sağlarken, ülkede 33 aktif volkanik sistemin bulunduğuna inanılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240209/3-kez-yanardag-patlamisti-kayitlara-gecen-en-hizli-magma-akintisi-izlandada-gerceklesti--1080588433.html

izlanda

kuzey amerika

avrasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izlanda, yanardağ, yanardağ patlaması, doğal afet, deprem, kuzey amerika, avrasya