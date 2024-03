https://sputniknews.com.tr/20240318/herkese-ogretti-tel-tokayi-takas-ederek-15-yilda-nasil-ev-alinir-1081804204.html

Herkese öğretti: Tel tokayı takas ederek 1.5 yılda nasıl ev alınır?

Herkese öğretti: Tel tokayı takas ederek 1.5 yılda nasıl ev alınır?

Sputnik Türkiye

ABD'de yaşayan Demi Skipper, pandemi dönemimde evde çalışan ve insanlara bir teknoloji uygulamasıyla nasıl para biriktirebilecekleri konusunda tavsiyeler veren 29 yaşında, yeni evli bir kadındı.2020'nin mayıs ayında Skipper bir tel tokayı bir evle takas etme fikriyle yola çıkmaya karar verdi. Kulağa inanılmaz derecede çılgınca gelse de Skipper, 300 bin adet takas teklifli e-posta gönderip o kadar çok sosyal medya grubuna katıldı ki sosyal medya şirketi onun bir bot olduğunu düşünüp geçici olarak yasakladı.Günlük işlerini sürdürürken aklına 2. el gelinlik satın alma-kiralama fikri geldi ve 1000’den fazla gelinlik kiraladı. Ancak bu iş tutmayınca bıraktı. Fikirleri her zaman başarılı olmuyordu. Bir dönem şirketler için çamaşırhane ve kuru temizleme yapmaya başladı. İnsanlar çamaşırlarını getiriyor, Skipper onları alıp temizliyor ve ücreti karşılığında iade ediyordu. Fakat bir süre sonra bunu da bıraktı. Skipper, tam da karantinası sırasında evde otururken Kyle McDonald's' adlı bir adamın konuşmasına denk geldi. McDonald, 2006 yılında bir ataçı bir ev karşılığında takas etmesiyle ünlü olmuştu. "Bir Kırmızı Ataç" adında bir kitap yazan McDonald's'ın fikrini düşünemediği için Skipper'in içi içini yiyordu.'Bu toka bir ev olacak'Bunun üzerine Skipper işe koyuldu ve evinin içinde değerli olmayan bir şey aradı. 100 adet tel toka içeren bir kutu buldu. Bir tanesini çıkardı. Skipper, elinde tel tokayı tutarken değeri olmayan bu eşyayla kimin herhangi bir şeyi takas edeceğini sorduğu bir video çekti ve ekledi:ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrindeki küpe setinden nefret eden bir kadınla tel tokasını takas etti. Her bir öğe bir öncekinden daha değerli olacak şekilde 'ticaretine' devam etti. Eski bir snowboard'u takas ettiğinde planının başarılı olacağını biliyordu. O hafta sonu dağlara gideceği için snowboarda ihtiyacı olan bir adamla mesajlaştı. Çok fazla ihtiyaç duyduğu için adam, genç kadına bir Apple TV verdi. Skipper, artık bu takastan sonra, "Beni durduracak hiçbir şey yok" diye düşündü.Takipçi sayısı hızla 5.1 milyona ulaştıSosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlar pek de cesaret verici değildi. İnsanlar aptal olduğunu ve bunun asla işe yaramayacağını yazdı. Hatta dolandırıcı olmakla bile suçladılar. Ancak o devam etti. Milliyet'te yer alan habre göre, toplamda 28 takas yaptı ve hepsini de tam zamanlı çalıştığı işine ek olarak yapıyordu. Sonunda bir çift Air Jordan ayakkabı aldı ve bunları pahalı bir telefon markasına çevirdi. TikTok videolarına başlayıncaya kadar kimsenin çok fazla ilgisini de çekmiyordu. İlk videosunu sıfır takipçiyle yapmasına rağmen takipçi sayısı hızla 5.1 milyona ulaştı.Sonunda eve ulaştıArdından bir elektrikli bisiklet, bir Honda CRV ve üç traktörle daha takaslarına devam etti. Skipper en sonunda hedefine ulaştı ve takasla aldığı karavanını bir evle değiştirerek son ticaretini yapmış oldu. 5 milyondan fazla kişi de onun yolculuğunu takip etti.Skipper evine kavuştuktan sonraki duygularını, "O kadar gerçeküstüydü ki... 1.5 yıldan fazla bir süredir her gün bir şey üzerinde çalışıyorum ve şimdi uyanıp evimi düşünüyorum. Bu gerçek mi ve burası gerçekten benim evim mi?" şeklinde ifaderek şunları söyledi:

