https://sputniknews.com.tr/20240318/fransiz-vekil-bompard-macronun-sozleri-putinin-isine-yaradi-1081789995.html

Fransız vekil Bompard: Macron’un sözleri Putin’in işine yaradı

Fransız vekil Bompard: Macron’un sözleri Putin’in işine yaradı

Sputnik Türkiye

Boyun Eğmeyen Fransa partili milletvekili Bompard, Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme yönündeki sözlerinin ters etki yaptığını ve Rusya lideri... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T05:14+0300

2024-03-18T05:14+0300

2024-03-18T05:14+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

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Fransa'nın önde gelen muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerini değerlendirdi.Bompard, Europe 1 televizyonuna açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği yönündeki sözlerinin Ukrayna meselesinde “stratejik belirsizlik” yaratma ve Rusya'yı şaşırtma amacını taşıdığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve ‘kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya’ hazır olduklarını dile getirmişti. Macron en son da Ukrayna’daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.Fransa liderinin bu sözleri dünya genelinde tepki çekerken Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240318/putinin-zaferi-rus-silahli-kuvvetleri-icin-ne-anlama-geliyor-1081787494.html

fransa

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emmanuel macron, fransa