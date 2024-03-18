https://sputniknews.com.tr/20240318/fransiz-vekil-bompard-macronun-sozleri-putinin-isine-yaradi-1081789995.html
Fransız vekil Bompard: Macron’un sözleri Putin’in işine yaradı
Fransız vekil Bompard: Macron’un sözleri Putin’in işine yaradı
Sputnik Türkiye
Boyun Eğmeyen Fransa partili milletvekili Bompard, Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme yönündeki sözlerinin ters etki yaptığını ve Rusya lideri... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T05:14+0300
2024-03-18T05:14+0300
2024-03-18T05:14+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
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Fransa'nın önde gelen muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerini değerlendirdi.Bompard, Europe 1 televizyonuna açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği yönündeki sözlerinin Ukrayna meselesinde “stratejik belirsizlik” yaratma ve Rusya'yı şaşırtma amacını taşıdığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve ‘kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya’ hazır olduklarını dile getirmişti. Macron en son da Ukrayna’daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.Fransa liderinin bu sözleri dünya genelinde tepki çekerken Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240318/putinin-zaferi-rus-silahli-kuvvetleri-icin-ne-anlama-geliyor-1081787494.html
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emmanuel macron, fransa
Fransız vekil Bompard: Macron’un sözleri Putin’in işine yaradı
Boyun Eğmeyen Fransa partili milletvekili Bompard, Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme yönündeki sözlerinin ters etki yaptığını ve Rusya lideri Putin’in işine yaradığını belirtti.
Fransa'nın önde gelen muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerini değerlendirdi.
Bompard, Europe 1
televizyonuna açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
’un Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği yönündeki sözlerinin Ukrayna meselesinde “stratejik belirsizlik”
yaratma ve Rusya'yı şaşırtma amacını taşıdığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Lakin elde edilen sonuç tam tersi oldu. Çünkü neredeyse tüm AB ve NATO ülkeleri, ‘Ukrayna topraklarına asker gönderilmesi söz konusu olamaz’ dedi. Yani aslında Macron, stratejik belirsizlik oluşturmak yerine onu neredeyse ortadan kaldırdı. Eğer Vladimir Putin’e büyük bir hizmette bulunan biri varsa o da Fransa Cumhurbaşkanıdır, çünkü bu konuda Avrupa Birliği içindeki bölünmeyi, NATO içindeki bölünmeyi gözler önüne sermiş oldu.”
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın olası bir tırmanışına karşılık vermeye ve ‘kazanmamasını sağlamak için kararlar almaya’ hazır olduklarını dile getirmişti. Macron en son da Ukrayna’daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.
Fransa liderinin bu sözleri dünya genelinde tepki çekerken Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Ukrayna'ya askeri personel göndermeyeceğini belirtirmiş ve ek olarak Scholz, diğer NATO üyelerinin de bunu yapmayacağını ifade etmişti.