https://sputniknews.com.tr/20240318/fifadan-trabzonspor-fenerbahce-maci-icin-aciklama-1081798953.html
FIFA'dan olaylı derbi sonrası açıklama: 'Şok edici'
FIFA'dan olaylı derbi sonrası açıklama: 'Şok edici'
Sputnik Türkiye
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama yaptı. Infantino'nun "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T11:07+0300
2024-03-18T11:07+0300
2024-03-18T11:30+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur."Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı,
https://sputniknews.com.tr/20240318/icisleri-bakanligindan-trabzonspor-fenerbahce-macina-iliskin-aciklama-12-kisi-gozaltina-alindi-1081798238.html
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trabzonspor, fenerbahçe
FIFA'dan olaylı derbi sonrası açıklama: 'Şok edici'
11:07 18.03.2024 (güncellendi: 11:30 18.03.2024)
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama yaptı. Infantino'nun "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." dedi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur."
Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı,
"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."