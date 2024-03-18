https://sputniknews.com.tr/20240318/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-sirplar-putinin-zaferini-sevincle-karsiladi-1081784733.html

Bosna’ya bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Dodik: Sırplar, Putin’in zaferini sevinçle karşıladı

Bosna’ya bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Dodik: Sırplar, Putin’in zaferini sevinçle karşıladı

Sputnik Türkiye

Vladimir Putin’in başkanlık seçimlerini kazanmasının Sırp halkını memnun ettiğini söyleyen Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, Sırpların Putin’i dost ve... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T00:51+0300

2024-03-18T00:51+0300

2024-03-18T00:51+0300

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seçim

başkanlık

başkanlık seçimleri

başkanlık seçimi

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Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, X sosyal medya hesabında, “Başkanlık seçimlerinde ikna edici bir zaferle Rusya Federasyonu başında beşinci dönem, Başkan Vladimir Putin'in Rus halkının muazzam güvenine sahip olduğunun ve ülkeyi doğru yönde yönlendirdiğinin teyidi” diye yazdı.Dodik, “Başkan Putin’in zaferi Sırp halkı tarafından sevinçle karşılandı, çünkü onu her zaman güvenebileceği, halkımızı düşünen büyük bir devlet adamı ve dost olarak görüyor. Rus halkının lider olarak ciddi, mesuliyetli ve bilge bir devlet adamını seçmesinden de memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.Bosna Sırplarının lideri, Rusların bu tercihinin, günümüz dünyasında geleneksel değerlerin korunacağının ve dünyanın “sadece seçkinlerin her konuda karar verebileceği bir yer” haline gelmeyeceğinin garantisi olduğunu kaydetti.Dodik, “Sırp Cumhuriyeti’nin ve Sırp halkının sevgili dostu” Putin’i tebrik ederek ona “Rusya’yı koruma ve tüm dünya için barış ve daha iyi bir gelecek sağlama yolunda” sağlık, güç ve dayanıklılık diledi.

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